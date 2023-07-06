台大社科院長批教部「包庇當朝權貴」　呼籲公開學倫案審定書

▲林智堅（左起）、陳明通、鄭文燦的學倫案審定審議報告書並未公開。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

國安局前局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，引發各界議論，台大社科院院長蘇宏達上周二（6/27）在臉書PO文，要求台大與教育部公布審定審議報告書全部內容，稍早在臉書再度以「台大風骨今何在？」發文，抨擊教育部針對此案「包庇當朝權貴」，並要求台大校方立即「依法」公開林智堅、鄭文燦、陳明通案三份審定報告書全文並對外說明。

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦雙雙被台大遭撤銷學位，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處。

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不過，由於陳明通曾公開指稱，「台大學倫會的判決是一場世紀大寃案」，並聲明要幫林智堅討回公道，蘇宏達上周二先在臉書PO文表示，「豈容作賊的喊寃？」為捍衛台大學術聲譽、台大社科院以及所有參與審定審議委員清譽，鄭重要求教育部和台大校方不能保持緘默，應立即公開涉林智堅案、鄭文燦案和陳明通案的三份審定審議報告書全部內容，以昭公信。

不過，台大與教育部在上周二都表示，案件已無爭議，不必再公告報告書全文。蘇宏達今天在臉書上再度發文，批評教育部和台大至今抗拒公開林智堅、鄭文燦、陳明通違反學倫案三份審定報告書，教育部推說是台大校方保密不給，台大則辯稱是依據「教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則」第11條必須保密不發，但事實上，教育部和台大都必須按「教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則」第12條，立即公布3案審定報告書全文並對外公開說明。

蘇宏達也舉2017年郭明良違反學倫案，台大針對審定結果正式召開記者會，而林鄭陳三案，哪一件不損及台大和台灣的國際學術聲譽，哪一件沒有引發嚴重社會觀感，而且國家法院裁判書都必須全文公開，接受公評，更遑論學校的學倫審定報告。

蘇宏達也點名教育部，「或可以違法、說謊、欺民，包庇當朝權貴。」，但台大校方必須誠實、依法、公開，捍衛百年校譽，呼籲立即「依法」公開林智堅、鄭文燦、陳明通案三份審定報告書全文並對外說明。