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社會 社會焦點 保障人權

台大副教授遇球棒隊　男辯：他按喇叭讓我害怕...監視器1畫面打臉

記者劉昌松／台北報導　

台大化學系副教授徐丞志2月春節期間，在臉書發文感嘆「治安敗壞」，原因是他準備開車進入校園停車場時，對檔在路口的違停車按了喇叭，結果對方竟持球棒下車作勢要打人，涉案的張男到案辯稱，因為當時車上還有女性友人，2人「被喇叭聲嚇到覺得很害怕」，才會有後續行為，台北地檢署30日依妨害自由罪將張男起訴。

徐丞志2月7日在臉書發文「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」徐丞志表示，當天傍晚6點左右，他在台大校園周邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋住右轉道。 

▲▼小客車擋住車道口，台大副教授按喇叭提醒，反被張男持球棒恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台大副教授在校園停車場前，遭白色轎車駕駛持球棒恐嚇。（資料照／記者邱中岳翻攝）

徐丞志指出，當時正值上下班時間，車流非常大，不得以只好按喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方先是勉為其難移動車子，接著竟激動地下車從後座拿出棒球棍，並衝到他的駕駛座旁，示意要打人，且還口出惡言。徐丞志並提醒台大教職員生注意安全。

轄區大安分局獲報後，循線將涉案的53歲男子張維庭逮捕到案，張表示，當時因為車上還有另名女性友人，2人被突然的喇叭聲嚇到，都覺得很害怕，所以他才會拿球棒下車自保。

但檢察官勘驗行車紀錄器、監視畫面等事證，認為張男下車時，直接拿著球棒朝著徐男嗆聲「你給我下車！」毫無畏懼閃躲的樣子，反而是徐男表示，還好當時孩子不在車上，否則不知道會發生什麼狀況，檢察官綜合相關事證，不採信張男辯詞，依妨害自由恐嚇罪嫌起訴張男。

▲徐丞志在台大周邊遇到球棒隊。（圖／翻攝自徐丞志臉書）

▲徐丞志在臉書說明遭球棒隊恐嚇的經過，提醒教職員生注意安全。（資料照／翻攝自徐丞志臉書）

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