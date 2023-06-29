陳明通退休金到手！一次領超過600萬入袋　每月拿「6.4萬到5.3萬」

▲教育部通過陳明通退休案，陳明通若選擇一次領退休金，估計可領超過600萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前國安局長陳明通因對學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，教育部日前也依法審定同意陳明通退休，外界相當好奇陳明通可領多少退休金，一名國立大學人事室人員私下推算，陳明通若以任滿25年的教授資格退休，依照目前政府的退休金支給標準，最高每月可領接近6.4萬元，另外還有一次領公保養老給付約177萬，若是選擇一次領取，25年年資可領37.5基數，加上一次領的公保養老給付，推估一次可拿到622萬元的退休金。

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦雙雙被台大遭撤銷學位，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處。

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台大將學倫案審議結果報到教育部，教育部也在本月19日同意陳明通退休案，外界相當好奇陳明通可領多少退休金，包括選擇月退跟一次領的金額為多少。

一名國立大學人事室人員私下表示，陳明通若以是任滿25年年資的教授身份退休，依照目前退休金支給標準，以54%的所得替代率計算，最高每月可領近6.4萬元的月退俸，但之後所得替代率會逐年遞減，到民國118年，最低所得替代率為45％，等於月退俸僅可領5.3萬左右，但之後就是持續每月領5.3萬，直到過世為止；另不管教授選擇月退或者一次領取退休金，都可領到公保養老給付金約177萬。

若是陳明通選擇一次領退休金，該名人事室人員表示，同樣以任滿25年年資的教授身份退休來計算，25年年資可領37.5基數，加上一次領公保養老給付約177萬，預估陳明通選擇一次領退休金可拿到622萬元；但多數教師都是選擇月領，因為「活越久、領越多」。