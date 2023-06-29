批教育部同意陳明通退休　王鴻薇：沈淪為民進黨小弟可悲至極

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國安局前局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處；後續台大將審議結果送到教育部，教育部在本月19日依法審定同意陳明通退休。對此，國民黨立委王鴻薇今（29日）批評，台大放任這樣的人退休，學術尊嚴蕩然無存，而教育部則沈淪為民進黨人士的小弟，失去行政中立，可悲至極。

王鴻薇29日表示，歷經新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，重創台灣高等教育界以及台大聲譽的論文指導教授陳明通，教育部已經火速通過他的退休案，讓這位傷害台大至深的「阿通師」，台大以及台灣高等教育界，不只無法實質追究，更要雙手奉上退休金，這樣的結果完全就是台灣社會的悲哀。

王鴻薇說，陳明通的退休案，從校際審查、審查過程、到教育部的審核，她已經盡最大的可能，希望這些相關單位，能保有良知，尤其是陳明通至今對於台大對他指導論文抄襲的各項認定，都還沒認錯也還在說冤案，一個自始不認同台大判決的教授，台大卻放任這樣的人退休，學術尊嚴蕩然無存。

王鴻薇表示，如今教育部已審定同意陳明通辦理退休，等於宣判陳明通成功在學術界為所欲為，雖然並不意外，教育部本來就將陳明通、鄭文燦等抄襲案審定報告毫無道理的列為機密，多次拒絕提供，教育部沈淪為這些民進黨人士的小弟，失去行政中立，可悲至極。