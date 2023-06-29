修教師法究責陳明通？教長：先評估「有必要再研議」

▲台大校長陳文章建議修教師法，將論文指導責任納入，潘文忠回應，將先評估，若有必要再邀集相關單位研議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國安局前局長陳明通涉學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，引發各界議論，台大校長陳文章昨（28日）更呼籲教育部，應考慮修教師法將論文指導的責任納入，教育部長潘文忠今（29日）指出，有關論文指導的呈現方式與公開部分，目前正在做最後總整理，是否修教師法將論文指導的責任納入，將會邀請大學校院協進會評估，若有必要，會邀集相關單位進行研議。

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦雙雙被台大遭撤銷學位，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於陳明通是否被解聘，關係到陳明通能否領退休金，但台大表示，台大是審理懲處案，陳明通能否退休的權責在教育部，台大也已經將審議結果送到教育部；而教育部在本月19日依法審定同意陳明通退休，審定結果也已函覆台大；台大則表示，因教育部已核定陳師退休，學校也依規定通知當事人。

不過，陳文章昨首度以教師身分接受媒體聯訪時表示，單純以身為一名台大教師的角度來看，陳明通確實有指導不周責任，但現行教師法規定，除非觸及叛國、貪污、性侵、霸凌等才會被解聘，所以陳明通未被台大解聘，但此事對台大校譽傷害甚重，認為陳明通傷害台大聲譽，應公開道歉，呼籲教育部考慮修教師法將論文指導的責任納入。

對此，教育部部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，學術論文案在過去一段時間，確實在高教引起非常大討論，外界也有期許，在今年大學校長會議上，所有大學校長共同討論後形成共識，對於論文指導與呈現方式與公開部分，由國立大學協進會花半年多時間研議，目前正在最後階段的總整理，針對陳文章校長建議，這部分會跟請協進會將這樣議題共同討論，評估後若後續有必要性，會邀集相關單位進行研議。

至於陳明通退休案，潘文忠則說，教職員工的退休，原本就是由任職學校提出，陳明通的確在數個月以前就向台大提出退休，台大也依程序報到教育部，但當時教育部了解到，台大正在針對陳明通學倫相關議題進行調查，故教育部暫時並沒有核定陳明通退休案，就是希望等待台大學倫案調查，經過三級三審後的最後結果報到教育部，教育部之後再做處置，日前台大完成程序後，報到教育部來，教育部也依照程序核定，在6月19日正式發函給台大，台大就依照後續相關程序核定其退休案。

