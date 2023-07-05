教育部准了！馬英九邀陸生訪台交流　潘文忠：後續由移民署審查

記者許敏溶／台北報導

馬英九基金會邀請陸生來台交流，卻傳出政府因安全為由卡關，教育部長潘文忠今（5日）指出，這次陸生來台共有兩個階段，教育部昨（4日）已經函復馬英九基金會，代表通過第一階段，並請基金會準備後續相關文件，再依規定向移民署申請出入境許可證，而第二階段是否獲得同意，則是由移民署依據權責辦理，移民署同意後陸生才能來台。

▲教育部長潘文忠表示，教部已函復馬英九基金會，同意申請陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）

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前總統馬英九預計7月份將邀北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生來台交流，並由台大、政大、東華、台科大及文化等五校接待，但卻傳出教育部發文給這五所大學，要求校方提出師生維安計畫，教育部日前也收到台大等5所學校回覆，並針對回覆資料內容研處。

教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，當初透過基金會申請來台，時間比較匆促，所以教育部函請五所大學回覆相關資料，教育部在接到大學回覆並整理後，昨天正式函復馬英九基金會，並請基金會後續準備相關文件，依照大陸地區人民進入台灣地區的許可辦法以及移民署的中港澳線上申請，再做後續申請，這部分則由移民署依相關規定辦理。

潘文忠進一步說明，對於陸生申請來台，陸委會與相關單位都有相關規範，目前陸生來台要專案申請，教育部經過諮詢大學意見與部會討論，教育部屬於目的主管機關，已經同意這次申請，並函請基金會，代表通過第一階段申請，但後續向移民署申請出入境許可證，屬於第二階段，這部分仍要獲得移民署同意，陸生才能來台。