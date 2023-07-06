台南芒果上架全聯通路！　黃偉哲邀台民品嘗風靡日韓酸甜好滋味

▲台南市政府與全聯福利中心合作，將外銷等級優質台南愛文芒果上架全聯通路，黃偉哲請民眾品嘗大受日韓消費者好評的優質愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

想要吃最新鮮美味的台南愛文芒果？7日起全台超過1100家門市都買得到！台南市政府與全聯福利中心合作，將外銷等級優質台南愛文芒果上架全聯通路，讓國內民眾也能品嘗大受日韓消費者好評的優質愛文芒果。

台南市長黃偉哲表示，外銷等級的台南愛文芒果，藥檢與品質都經過最嚴格把關，在日韓大受歡迎，一定也要讓台灣的消費者品嘗看看。

台南市長黃偉哲6日前往全聯福利中心南港旗艦店，宣傳即將在全聯推出的夏季台南芒果，不但7日起在全台超過1100家門市通路都可買到，7/7-7/20門市通路更有促銷買2盒省10元，全聯小時達線上購買任兩盒還贈100點福利點數，四盒贈200點，最高贈500點等優惠活動。黃偉哲說，這次跟全聯通路合作，就是希望讓消費者輕鬆買到最優質的當季鮮果，也用最優惠的價格提供給消費者，請民眾千萬不要錯過。

黃偉哲表示，台南是芒果的故鄉，愛文芒果生產量與品質都是全台最好，今年外銷日、韓數量都創下新高，六月底已外銷將近2,600公噸，估計七月可再創佳績，他出訪日本時，也親眼目睹日本消費者排隊瘋搶台南芒果，一小時內銷售一空的場景。但黃偉哲也希望，要把好的水果留一些給國內消費者，歡迎大家一起來享用，買力全開，把最厲害的台南芒果通通買下架。

除了鮮果，黃偉哲也推薦將台南芒果製作成美味冰品或是沙拉，同樣十分美味。黃偉哲並現場示範將芒果製作成芒果奶酪，分送給現場民眾享用。

全聯公司行銷部協理劉鴻徵表示，台南芒果產量平穩、價格實在、品質又好，更富含維生素A、C及膳食纖維等，可以強化免疫力，對視力保健、皮膚健康都好，鼓勵大家多吃當季水果，不論直接切片鮮吃，或是冰起來打成果泥冰沙、作甜點、榨汁、或者調飲皆美味。

台南市農業局表示，南市府這次攜手全聯福利中心，是希望透過全聯在全台廣大的通路，讓全國民眾都能輕鬆買到台南農特產品，除了芒果，更有多項台南農漁畜產品在全聯都買得到，歡迎消費者多多購買。此外，台南國際芒果節也持續開跑中，在台南芒果主產區推出系列活動，歡迎民眾加入芒果節臉書，第一時間掌握更多台南芒果美味吃法以及銷售快閃活動。