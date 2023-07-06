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花蓮夏雪芒果上市　另育出「蜜雪」保存期長一樣美麗可口

▲▼花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手舉辦「卓溪好芒」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手舉辦「卓溪好芒」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手行銷卓溪鄉的「夏雪」及「蜜雪」芒果，上午在花蓮縣政府大禮堂舉辦「卓溪好芒」記者會，活動現場還邀請點心高手製作以芒果為主題的各式飲料和糕點，同時提供夏雪鮮果供與會嘉賓品嚐，與大家分享這美味的水果。

花蓮縣卓溪鄉的夏雪芒果每年的6、7月進入產期，近年來品質和產量皆逐步提高。為了增加產銷能力，卓溪鄉的農民還培育出了「特A級花蓮蜜雪芒果」。

▲▼花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手舉辦「卓溪好芒」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲卓溪鄉農民培育出特A級花蓮蜜雪芒果，有自然花蜜香氣，保存期長，果皮呈現桃紅色。

玉溪地區農會表示，卓溪鄉種植面積29.88公頃，今年收成尚可，有些農友的比前年更好，去年因在授粉時雨水太多，導致去年沒有授粉成功；另卓溪鄉芒果植株尚屬年輕植株，收獲量無法跟屏東、台南相比擬。

玉溪地區農會表示，夏雪芒果本名「金愛土」，是由高雄農改場研發培育而成的品種，結合土芒果、愛文和金煌的優點，果肉飽滿多汁，是台灣第一個擁有專屬身分證的芒果品種，被譽為「芒果界的LV」。

▲▼花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手舉辦「卓溪好芒」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲點心高手製作以芒果為主題的各式飲料和糕點，供與會嘉賓品嚐。

花蓮縣的小農引進種植夏雪芒果，全縣目前共有4個產銷班，主要產地在玉里鎮及卓溪鄉。產季時間較南部出產夏雪芒果的縣市晚，玉溪地區約6月中旬至7月底為產季。蜜雪芒果具有自然花蜜香氣，糖度約為13至17，保存期長，果皮呈現桃紅色，看起來像水蜜桃一樣美麗可口。

▲▼花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手舉辦「卓溪好芒」記者會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

為了推廣花蓮的芒果，花蓮縣政府、玉溪地區農會和卓溪鄉公所開展了各種行銷管道，與當地企業世豐電力股份有限公司等合作訂購750箱芒果，積極支持農民。農業處也積極指導產銷班參加產銷履歷和集團產區驗證，進行產品分級，以促進行銷，提高花蓮芒果的知名度，擴大銷售渠道。

目前正是花蓮夏雪芒果的最佳品嚐期，有意訂購的人可致電產銷班長周碩琿（0917-170489）
或產銷班副班長古文明（0936-161747）進行訂購。

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