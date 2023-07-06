衛生紙、雪糕買1送1！全台通路超殺優惠　哈根達斯限時「買5送4」

▲全聯「衛生紙小學堂」多款衛生紙下殺，囤貨趁這波。（圖／業者提供）
生活中心／綜合報導
暑假到了！許多人存錢出國玩，日常消費更要精打細算省荷包，《ETtoday新聞雲》為讀者整理本周各大通路優惠，包括大潤發有夏日雪糕冰品買1送1；而號稱上班族消耗品的濾掛咖啡，愛買也有買1送1優惠。全聯更推出「衛生紙小學堂」檔期，多款衛生紙下殺。超商各種零食、飲品、咖啡等也有優惠價。
●家樂福
◎義大利Fima即食義大利麵／醬系列
優惠：第2件5折（第1件89元、第2件44元），平均1件66.5元
期限：即起～7月18日
●愛買
◎UCC濾掛式咖啡系列8g*12入
優惠：184元買1送1
期限：即起～7月11日
◎品客洋芋片系列
優惠：任2罐特價99元
期限：即起～7/11
●好市多
◎DYSON手提無限吸塵器
優惠：原價11999元，特價10999元，現省1000元
期限：即起～7月9日
◎科克蘭鮭魚握壽司22入
優惠：原價479元，特價429元，現省50元
期限：即起～7月9日
●大潤發
◎雅方雪糕（蕎麥脆粒巧克力/香橙巧克力/藍莓優格/榛果巧克力）75gX4入/盒
優惠：促銷價139元，買1送1，平均每件69.5元
期限：即起～7月13日
◎迪飛 TOP脆米威化餅系列 45公克/包
優惠：促銷價29元，買1送1，平均每件14.5元
期限：即起～7月13日
▲全聯也有多款冰品、飲品優惠，還有多種獨家新冰。（圖／業者提供）
●全聯
◎蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙（100抽*10包）
優惠：原價249元，特價240元「買1送1」，平均一串120元
期限：7月7日～7月20日
◎IRIS富士山礦泉水(軟水)500ml
優惠：特價25元「買1送1」
期限：7月7日～7月20日
●美廉社
◎韓國紫色玉米鬚茶500ml
優惠：單瓶39元，第2件5折，平均一件29.5元
期限：即起～7月25日
◎COCOCOOL椰子水 310ml
優惠：單瓶25元，第2件5折，平均一件19元
期限：即起～7月25日
●7-ELEVEN
◎哈根達斯
優惠：雪糕、迷你杯原價129元系列「任選買5送4」
期限：即起～7月9日
●全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日
◎經典美式／拿鐵（含特濃）
優惠：+10元多1倍濃縮
期限：即起～7月25日
●OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～7月26日
●萊爾富
◎第二波「轉轉暑樂趣」活動
優惠：指定冷藏飲料、麵包「任2件0元」起
期限：即起～7月25日
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