衛生紙、雪糕買1送1！全台通路超殺優惠　哈根達斯限時「買5送4」

▲全聯「衛生紙小學堂」多款衛生紙下殺，囤貨趁這波。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

暑假到了！許多人存錢出國玩，日常消費更要精打細算省荷包，《ETtoday新聞雲》為讀者整理本周各大通路優惠，包括大潤發有夏日雪糕冰品買1送1；而號稱上班族消耗品的濾掛咖啡，愛買也有買1送1優惠。全聯更推出「衛生紙小學堂」檔期，多款衛生紙下殺。超商各種零食、飲品、咖啡等也有優惠價。

●家樂福

◎義大利Fima即食義大利麵／醬系列

優惠：第2件5折（第1件89元、第2件44元），平均1件66.5元

期限：即起～7月18日

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●愛買

◎UCC濾掛式咖啡系列8g*12入

優惠：184元買1送1

期限：即起～7月11日

◎品客洋芋片系列

優惠：任2罐特價99元

期限：即起～7/11

●好市多

◎DYSON手提無限吸塵器

優惠：原價11999元，特價10999元，現省1000元

期限：即起～7月9日

◎科克蘭鮭魚握壽司22入

優惠：原價479元，特價429元，現省50元

期限：即起～7月9日

●大潤發

◎雅方雪糕（蕎麥脆粒巧克力/香橙巧克力/藍莓優格/榛果巧克力）75gX4入/盒

優惠：促銷價139元，買1送1，平均每件69.5元

期限：即起～7月13日

◎迪飛 TOP脆米威化餅系列 45公克/包

優惠：促銷價29元，買1送1，平均每件14.5元

期限：即起～7月13日

▲全聯也有多款冰品、飲品優惠，還有多種獨家新冰。（圖／業者提供）



●全聯

◎蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙（100抽*10包）

優惠：原價249元，特價240元「買1送1」，平均一串120元

期限：7月7日～7月20日

◎IRIS富士山礦泉水(軟水)500ml

優惠：特價25元「買1送1」

期限：7月7日～7月20日

●美廉社

◎韓國紫色玉米鬚茶500ml

優惠：單瓶39元，第2件5折，平均一件29.5元

期限：即起～7月25日

◎COCOCOOL椰子水 310ml

優惠：單瓶25元，第2件5折，平均一件19元

期限：即起～7月25日

●7-ELEVEN

◎哈根達斯

優惠：雪糕、迷你杯原價129元系列「任選買5送4」

期限：即起～7月9日

●全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～7月25日

◎經典美式／拿鐵（含特濃）

優惠：+10元多1倍濃縮

期限：即起～7月25日

●OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～7月26日

●萊爾富

◎第二波「轉轉暑樂趣」活動

優惠：指定冷藏飲料、麵包「任2件0元」起

期限：即起～7月25日