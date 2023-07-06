囂張片！持械飆罵騎車追逐...還拍片PO網　屁孩到案：只是好玩

▲網路社群流傳台南仁德1名男子持不明器械於大街上，拍攝行車糾紛影片，市警歸仁分局傳喚蔡姓男子到案說明，依法究辦。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

記者林悅／台南報導

網路社群有網友傳出一則38秒短片，影片下方遭註記「7／4台南仁德後壁厝，暑假屁孩太閒片」，內文直指白目89屁孩疑持不明器械於大街上，拍攝行車糾紛影片，影片曝光後，即有網友直呼「是吃飽太閒嗎？」市警歸仁分局主動調查後，立即傳喚蔡姓男子到案說明，並依法究辦。

市警歸仁分局指出，社群網站「社會事新聞影音」4日出現一則38秒短片，影片下方遭註記「7／4台南仁德後壁厝 暑假屁孩太閒片」，內文直指白目89屁孩疑持不明器械於大街上拍攝行車糾紛影片。影片曝光後，引起眾多網友議論，網友直呼「是吃飽太閒嗎？」。

歸仁分局副分局長徐百瑄指出，查該案分局並未接獲報案，分局員警於執行網路梭巡發現本案時，已由轄區派出所及偵查隊共組專案小組，透過調閱路口監視器及查訪等採以車追人方式，已於5日上午通知通知在影片中持持不明器械之蔡姓男子到案說明。據了解，蔡男認為拍影片純屬好玩，並稱自己拿的只是棍棒，事後丟棄了。

因蔡男未戴安全帽騎車，警方除依道安條例依法舉發外，且蔡男行為造成民眾恐慌，依社會秩序維護法罪嫌送辦裁罰。