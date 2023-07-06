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社會 社會焦點 保障人權

搜索畫面曝光！逾10調查員帶回大批證物　郭信良自行搭車應訊

記者林悅、黃資真／台南報導

前台南市議長郭信良今(6)日上午7時許傳出檢調兵分多路前往服務處、議會辦公室及相關人員多處處所等地搜索，不僅帶回相關證物，同步傳喚在現場的郭信良到調查站接受偵訊。全案疑似與土地重劃案金流來源不明有關，而郭稍後恐將被移送台南地檢署複訊。

▲▼ 前台南市議長郭信良服務處遭檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝）

▲前台南市議長郭信良服務處遭檢調搜索，郭信良（紅圈處）也主動接受偵訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

畫面中可以看見，檢調搜索完內部後，陸續帶著相關證物離去，而郭信良也在現場配合調查，接著自行搭車前往調查局相關單位接受偵訊。

郭信良2022年時曾捲入台南市議長之爭，當時驚爆國民黨台南市議員方一峰，遭人當街擄上箱型車，並被恐嚇不得支持郭信良，引發爭議，最終郭信良最終遭民進黨議員邱莉莉擊敗，斷了連任之路。

▲▼ 前台南市議長郭信良服務處遭檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝）

針對此案，台南地檢署發布新聞稿表示，偵辦臺南市議會前議長郭信良涉及不法案件，由主任檢察官吳維仁、林怡君、徐書翰檢察官共同組成之案小組，於今天午6時30分，指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站、航業處高雄調查站、臺南市調查處、臺南市政府警察局刑事警察大隊及本署檢察事務官，分別持搜索票，由錢鴻明、徐書翰及蔡佰達檢察官前往郭的辦公室、服務處及住處等，以及臺南市政府地政局及相關涉案人員住處等共10餘處執行搜索，帶回相關涉案人及證人共10餘人進行偵訊，並查扣相關證據資料以釐清案情。

▲▼ 前台南市議長郭信良服務處遭檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝）

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