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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

▲▼新北市長侯友宜針對時事受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》公布最新民調，新北市長侯友宜施政滿意度30.95%，相較去年3月近7成滿意度，最新數據近乎腰斬，另有6成市民認為，侯友宜應辭去市長再投入總統大選。對此，民進黨立委江永昌6日表示，侯友宜當時選總統就是因為市政滿意度高，這是他最大基礎，滿意度崩跌就讓侯選總統失去正當性。

根據民調數據顯示，有48.9％新北市民非常不滿意侯友宜施政表現、20.15%不滿意、11.56%滿意、19.39％非常不滿意，不滿意度高達69%、滿意度僅30.95%。相較《菱傳媒》去年3月2日公布的68.28％滿意度，下滑幅度明顯。

對此，民進黨團幹事長劉世芳回應，這不意外，侯友宜當市長時滿意度相當高，但市長跟選總統規格並不一樣，社會大眾跟新北市民都肯認到「侯友宜是要競選總統」。

劉世芳指出，侯友宜選總統時，對於國家主權的定義，跟兩岸關係、國家安全、國防政策都閃閃躲躲，到底是四個月還是一年都說不清楚，當然會讓很多新北市民相當失望。

另有63.71%的新北巿民認為侯友宜應宣布請辭新北巿長，全心投入總統大選。劉世芳表示，侯友宜是否該辭市長，就讓市民做決定、尊重他們的意見，當時韓國瑜選上後，也是在超高人氣、聲望下，代表國民黨參選總統，競選失利後，受到高雄市民不滿意，也產生後續罷免等等相關程序，提供給侯友宜參考。

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