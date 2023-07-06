賴清德：與新住民一起關心台灣　贏得2024選舉

▲民進黨舉辦「第一屆新住民事務諮詢委員會暨授證典禮」。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新住民事務部升格後，5日舉辦「第一屆新住民事務諮詢委員會暨授證典禮」，黨主席暨總統參選人賴清德出席致詞表示，大家來自不同的國家，但都愛台灣，喜歡台灣美麗的風景，喜歡呼吸台灣自由的空氣，喜歡台灣的自由自在，這些鼓勵與建議，都跟台灣未來的發展有關，現在的台灣很好，但未來的台灣會更好，這就是民進黨的目標。

賴清德表示，看到新住民朋友從隻身來台，到目前已經完全融入台灣，甚至紛紛創立協會，開始幫助在這塊土地上有需要的人，這就是台灣很美很美的故事，未來也期盼諮詢委員不僅關心新住民事務，更要一起關心台灣，共同努力贏得2024這場選舉，一起讓台灣更好。

本屆諮詢委員會成員涵蓋越南、印尼、馬來西亞、中國、緬甸、柬埔寨與台日新二代，由新住民事務部主任羅美玲擔任主持人，賴清德親自頒發證書。會中所有的諮詢委員，都穿著代表性的傳統服飾，盛裝出席以表敬意，並特別說出自己想對台灣說的一句話，其中多位不約而同都是「我愛台灣，台灣是我的家」。

羅美玲表示，本屆諮詢委員來自許多國家，居住地分布全台各縣市，也是各地新住民領袖，民進黨一直以來就非常重視新住民，過去有新住民事務委員會，現在不僅延續，並且更加擴大，邀請到更多族群以及男性代表加入，未來委員會每四個月開會一次，並會持續到全台各縣市舉辦座談會，聽取所有委員，以及更多新住民朋友的聲音，作為政策擬定的重要參考指標。