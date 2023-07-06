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服貿剝削外送員？民眾黨團批政府「恐嚇」國人　賴香伶：已檢舉

▲楊寶楨、賴香伶、陳昱安出席民眾黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲楊寶楨、賴香伶、陳昱安出席民眾黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨近日透過臉書表示，若兩岸服貿通過，大量中資可以輕易進入台灣，市場一競爭，外送人員薪資恐被剝削，民眾黨立法院黨團今（6日）表示，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。另外，立委賴香伶也透露已向「台灣事實查核中心」檢舉該民進黨臉書文，盼該單位好好調查。

民眾黨立法院黨團6日上午舉行「民進黨有空蹭外送人員 沒空立專法保障？！」記者會，由賴香伶、黨團發言人楊寶楨，偕同全國外送產業工會理事長陳昱安出席。楊寶楨表示，根據立法院議事資料，目前「兩岸服貿協議」案還躺在內政委員會待審清單，若民進黨堅決「抗中保台」，行政院為何不撤回議案？副總統賴清德也曾任行政院長，為何都沒有動作？民進黨無法貫徹政治理念，中心思想變來變去，愧對自己的支持者。

楊寶楨說，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第95條規定，開放大陸地區勞工來臺工作，須經立法院同意始得為之；換言之，除非身為國會最大黨的民進黨集體「賣台」，否則中國人力大量來台，在法規上是不被允許的。

楊寶楨也說，此外，2020年陸委會、經濟部共同整理，並由海基會公開的「服貿10大真相」明確指出「服貿協議沒有開放陸勞」，如今卻說陸勞可能來台削價競爭，海基會還把網頁下架，變成「資料維修中」、「進行優化工作」，讓她質疑民進黨是否想掩蓋真相。

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶表示，陸委會2014年曾表明，服貿協議僅開放投資人與管理人員來台，其中不包含大陸勞工，且資格條件與數量均有嚴格限制，如果這個說法有誤，為什麼民進黨政府至今還讓其掛在陸委會網站沒有下架？

賴香伶指出，民進黨的擔憂源自於對市場競爭的誤解，他們認為競爭會導致外送員薪資下降，這種認知與實際情況完全不符。台灣外送市場寡占化，少數業者佔據優勢地位得以壟斷價格、縮小消費者選擇，並壓低從業人員收入，如果引入外部競爭，反而有機會打破僵局；應秉持著理性、科學、務實的原則，對任何可能促進市場競爭的選擇，抱以開放態度，而非惡意扭曲。

賴香伶表示，民眾黨團曾提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，若民進黨真的在乎外送員權益，應立即推動立法，而非空談又無實際行動。

陳昱安則說，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政逾7年，但始終沒有專法保障、管理外送產業，近年有陸陸續續2、3千件消費爭議，平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。民進黨在臉書上說，若中資進入台灣，會壓低台灣外送員薪資，但事實是，薪資8年來被砍到一單不到40元，無論未來是否有其他平台要進入台灣，若台灣有專法，就必須按照遊戲規則走，並不會有所謂「任意砍薪」的動作。

另外，對於上述民進黨臉書發文，賴香伶透露，她已向台灣事實查核中心檢舉該錯假訊息，希望台灣事實查核中心可以把這事情調查清楚

民眾黨團呼籲，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，勞動權益更不該淪為政治工具，2022年台灣外送從業人員已達14.5萬人，強烈凸顯將外送員職業安全訓練與相關保障納入法規的迫切性，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。

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