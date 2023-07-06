柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

▲柯文哲、侯友宜。（圖／翻攝共訊畫面）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前對「九二共識」表態，遭民眾黨總統參選人柯文哲笑稱「侯侯有三種」，本來對九二共識就不太清楚了，透過侯友宜說明後更不清楚了。對此，前立委郭正亮表示，就戰法上來看，柯文哲用這種方式回應，讓侯友宜議題整個都沒了，更比喻「柯文哲已經變成鯊魚了，侯友宜則是那隻尼莫，很可愛沒錯，但問題是他追不到。」

郭正亮5日在節目《下班瀚你聊》中指出，侯友宜提出旗幟鮮明、針鋒相對的政見後就要開始作戰，但他的團隊到現在還沈浸在新北幼兒園餵藥案的反駁當中，還認為「餵藥案我受了一個月的委屈，一定要平反過來」，但問題是政治不是這樣，民進黨目前都沒在講餵藥案了，甚至讓新北市議員戴瑋姍自己去收尾，大軍團已經不知道跑到哪裡去了，民進黨就是這樣的政黨，且柯文哲也沒在講餵藥案，人家都戰到前面去了。

郭正亮也點出，侯友宜團隊基本問題是，侯辦執行長金溥聰已經跳到新的戰場上，但團隊卻沒有跟進，像現在應該要針對侯提出的四大政見開始到處開火，侯友宜應該一直接受採訪，一直打，像柯文哲一樣，「但我卻沒看到。」

「你看柯文哲多厲害！」郭正亮表示，侯友宜九二共識講了三段，有一國兩制版的、蔡英文抹黑版、中華民國憲法版，結果柯文哲只說「侯侯有三種」，他搞不懂九二共識是什麼意思，就看到「侯侯有三種」，這就好像斯斯有兩種，用這種方式回應，讓侯友宜九二共識議題整個都沒了，這就是柯文哲的厲害之處。

郭正亮說，九二共識議題不好打，所以柯文哲也不打算要回，就繼續講他的兩岸一家親就好，就戰法上來看，侯友宜比其他對手反應都要慢了一點，柯文哲已經變成鯊魚了，侯友宜則是那隻尼莫，很可愛沒錯，但問題是他追不到。