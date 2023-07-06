邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

▲侯友宜、柯文哲、郭台銘。（圖／記者許靖騏、湯興漢、林悅攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前呈現藍綠白三腳督態勢，外界也在猜測鴻海創辦人郭台銘是否會獨立參選。對此，前立委邱毅6日則在臉書提出「非綠聯盟整合機制」的構想，他指出，目前民進黨參選人賴清德也遇到選舉天花板，民調難以突破40％，只要國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲與郭台銘真誠合作，打敗賴清德的勝算是很大的。

邱毅指出，昨天，他和前立委蔡正元分進合擊，在臉書提出一個構想，即非綠聯盟柯郭侯三人在8、9月應進行公開公正的民調，由客觀民調結果決定三人的黃金組合，民調最高的人為正，次高的人為副，排第三的人爭取立法院長，在民調前，三人必須在公正人士見證下，公開簽署誠信公約，保證遵循上述遊戲規則。

邱毅表示，此一構想提出以後，得到很多人的關注，有支持的，也有質疑的，在支持的部分，大家同意，若任由柯郭侯相互廝殺，就等於保送賴清德，因此三人必須合作。但他強調，如此重大之合作，必須在一個機制下進行，這個機制類似國民黨主席朱立倫曾說過的《非綠聯盟整合機制》，只有三人在機制下通力合作，就可能打敗賴清德，下架民進黨，因為目前賴清德也遇到選舉天花板，難以突破40％，只要柯郭侯真誠合作，打敗賴清德的勝算是很大的。,

針對質疑的部分，邱毅整合了四個重點，第一「柯郭侯要在什麼機制下進行整合」，他認為，說來也巧合，朱立倫曾提出「三階段論」，其中第三階段就是「非綠聯盟整合」，不過朱立倫原來只是說說，並未真付諸行動，而且還傾向於暗箱作業，缺乏公信力，因此，他借用朱立倫的構想，但其運作則完全公開。

第二，邱毅提到，在非綠聯盟中，柯文哲代表民眾黨，侯友宜代表國民黨，郭台銘是獨立參選的無黨籍，有人說為什麼不納入前高雄市長韓國瑜或前總統馬英九，他解釋，此非綠聯盟整合，各黨不分大小，處於公平狀態，國民黨已由侯友宜代表，韓國瑜或馬英九都屬國民黨，而且7月23日侯友宜已得國民黨正式提名，若無異動，當然是由侯友宜代表國民黨。

第三，邱毅提出，是如何建立使各方信服的遊戲規則，他認為，從現在到8、9月，柯郭侯兄弟登山各自努力，但是三方可派代表在非綠聯盟平台，商討民調的時間，幾家民調執行，民調運作方式，樣本規模及抽樣的方法等等，但一切都必須是公開透明，可設置非綠聯盟監督委員會，由社會公正人士組成，來監督整合的過程。

第四，邱毅強調，是如何使柯郭侯遵守非綠聯盟整合的結果，他之前就說過，三方必須簽署遵從整合結果的公約，並由監督委員會向社會公開，以發揮全社會的監督制衡力量。