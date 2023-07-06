　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅提「非綠聯盟整合機制」構想　建議侯柯郭應進行民調決定組合

▲▼侯友宜、柯文哲、郭台銘。（圖／記者許靖騏、湯興漢、林悅攝）

▲侯友宜、柯文哲、郭台銘。（圖／記者許靖騏、湯興漢、林悅攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前呈現藍綠白三腳督態勢，外界也在猜測鴻海創辦人郭台銘是否會獨立參選。對此，前立委邱毅6日則在臉書提出「非綠聯盟整合機制」的構想，他指出，目前民進黨參選人賴清德也遇到選舉天花板，民調難以突破40％，只要國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲與郭台銘真誠合作，打敗賴清德的勝算是很大的。

邱毅指出，昨天，他和前立委蔡正元分進合擊，在臉書提出一個構想，即非綠聯盟柯郭侯三人在8、9月應進行公開公正的民調，由客觀民調結果決定三人的黃金組合，民調最高的人為正，次高的人為副，排第三的人爭取立法院長，在民調前，三人必須在公正人士見證下，公開簽署誠信公約，保證遵循上述遊戲規則。

邱毅表示，此一構想提出以後，得到很多人的關注，有支持的，也有質疑的，在支持的部分，大家同意，若任由柯郭侯相互廝殺，就等於保送賴清德，因此三人必須合作。但他強調，如此重大之合作，必須在一個機制下進行，這個機制類似國民黨主席朱立倫曾說過的《非綠聯盟整合機制》，只有三人在機制下通力合作，就可能打敗賴清德，下架民進黨，因為目前賴清德也遇到選舉天花板，難以突破40％，只要柯郭侯真誠合作，打敗賴清德的勝算是很大的。,

針對質疑的部分，邱毅整合了四個重點，第一「柯郭侯要在什麼機制下進行整合」，他認為，說來也巧合，朱立倫曾提出「三階段論」，其中第三階段就是「非綠聯盟整合」，不過朱立倫原來只是說說，並未真付諸行動，而且還傾向於暗箱作業，缺乏公信力，因此，他借用朱立倫的構想，但其運作則完全公開。

第二，邱毅提到，在非綠聯盟中，柯文哲代表民眾黨，侯友宜代表國民黨，郭台銘是獨立參選的無黨籍，有人說為什麼不納入前高雄市長韓國瑜或前總統馬英九，他解釋，此非綠聯盟整合，各黨不分大小，處於公平狀態，國民黨已由侯友宜代表，韓國瑜或馬英九都屬國民黨，而且7月23日侯友宜已得國民黨正式提名，若無異動，當然是由侯友宜代表國民黨。

第三，邱毅提出，是如何建立使各方信服的遊戲規則，他認為，從現在到8、9月，柯郭侯兄弟登山各自努力，但是三方可派代表在非綠聯盟平台，商討民調的時間，幾家民調執行，民調運作方式，樣本規模及抽樣的方法等等，但一切都必須是公開透明，可設置非綠聯盟監督委員會，由社會公正人士組成，來監督整合的過程。

第四，邱毅強調，是如何使柯郭侯遵守非綠聯盟整合的結果，他之前就說過，三方必須簽署遵從整合結果的公約，並由監督委員會向社會公開，以發揮全社會的監督制衡力量。

ET快訊
李玟家人忍痛辦後事　富商老公趕回港「見最後一面」
醫宣告不治！86歲母淚求奇蹟「親為李玟頭頂針灸」
LINE更新！　三大新功能亮相
男殺妻追兒！鄰居目擊「孩子渾身血」　曝夫妻常爭吵
獨／李玟生前罹乳癌！　獨自動刀「老公在外旅遊」
志願役體格基準放寬！　男152公分就可當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

囤房稅2.0上路！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康籲侯辦：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估影響36萬戶、稅收增26億

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕人民聲音

赴陸港澳維持「黃燈警示」　陸委會：有人身安全風險

修法打擊囤房客　陳建仁：符合公平正義

賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

陳世凱：在野黨忙噴政治口水　只有賴清德提出「總統高度」的主張

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

囤房稅2.0上路！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康籲侯辦：候選人絕對不能怕美國

打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

還要忍6週！大稻埕煙火害市民大道塞到晚上10點　李四川允諾檢討

囤房稅2.0明年上路！稅率最高4.8%　估影響36萬戶、稅收增26億

搶在716遊行前！政院拍板囤房稅2.0　黃國昌：代表他們會怕人民聲音

赴陸港澳維持「黃燈警示」　陸委會：有人身安全風險

修法打擊囤房客　陳建仁：符合公平正義

賴清德跟風玩文字版IG「Threads」　網友喊：太快速啦！

陳世凱：在野黨忙噴政治口水　只有賴清德提出「總統高度」的主張

李玟告別式時間曝光！　親姐痛心「遺體將被解剖」原因曝光

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

台東縣醫療救護隊聯手衛生局所　實兵演練災難救助

囤房稅2.0上路！採全國歸戶稅率最高4.8%　3族群影響最大

代理陳建州PLG職務2天　新執行長遭爆料強行環抱啦啦隊員

暑期公益「反霸凌、反毒品」　學童與警察面對面接觸超有感

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康籲侯辦：候選人絕對不能怕美國

如廁驚見門縫「一隻眼睛」！7歲男童被控偷窺　媽辯：他只是孩子

政治熱門新聞

囤房稅2.0來了！改採全國歸戶　稅率最高4.8％且累進課徵

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

男性152公分、BMI 32可當志願役　國防部預告放寬招募體格限制

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

更多熱門

相關新聞

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

侯友宜施政滿意度腰斬剩3成　綠委點關鍵：失去競選總統正當性

根據《菱傳媒》公布最新民調，新北市長侯友宜施政滿意度30.95%，相較去年3月近7成滿意度，最新數據近乎腰斬，另有6成市民認為，侯友宜應辭去市長再投入總統大選。對此，民進黨立委江永昌6日表示，侯友宜當時選總統就是因為市政滿意度高，這是他最大基礎，滿意度崩跌就讓侯選總統失去正當性。

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

柯文哲譏「侯侯有三種」　郭正亮讚：厲害！讓九二共識議題沒了

藍常委醞釀「換侯」？　他稱「不會有下文」：很多綠營放的訊息

藍常委醞釀「換侯」？　他稱「不會有下文」：很多綠營放的訊息

賴清德談「和平繁榮4支柱」　侯友宜酸「了無新意」：台灣這樣很快倒塌

賴清德談「和平繁榮4支柱」　侯友宜酸「了無新意」：台灣這樣很快倒塌

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

政院拍板調高囤房稅　侯友宜：賴清德說房價在降「這不是瞎話嗎？」

關鍵字：

邱毅非綠聯盟侯友宜柯文哲郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面