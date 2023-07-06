誰是搞臭大巨蛋罪人？柯文哲怪馬英九　李四川：柯要對號入座也沒辦法

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市副市長李四川日前與民眾黨台北市議員，為記者會派不派員出席鬧翻，事後雙方看似和解，但近期又為大巨蛋與網友槓上，並稱「是誰搞臭的才是罪人」，有意暗指民眾黨總統參選人柯文哲，而柯5日回酸要怪前台北市長馬英九。李四川6日受訪時回應，自己沒在指誰弄臭，「柯市長要對號入座，我也沒辦法」。

被問到為大巨蛋稱「是誰搞臭的才是罪人」，是不是在說柯文哲？李四川6日在台北市政府回應，「我沒有指誰。」自己週日發臉書時，網友留言「大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？」時，他回覆網友說誰開始不是重點，重點是為何大巨蛋要蓋這麼久，自己沒有要嗆網友的用意，至於柯文哲要對號入座，「我也沒有辦法，我沒有這樣的用意。」

針對柯文哲5日稱大巨蛋要怪馬英九，因為蓋在該地很難善後？李四川提及，「應該還好吧？」當初討論蓋大巨蛋時有2個地方，一個是關渡，一個是現在的地方，關渡因為是濕地，必須用很大預算去徵收土地，且考量交通方便，全世界巨蛋大部分都在市區，若在偏遠地方，大概沒辦法營運支持。

李四川舉例，大家應該都知道，先前在高雄舉辦的韓團演唱會，帶給高雄相當大的經濟效益，往後大巨蛋如果可以營運，對東區經濟發展應有很大幫助。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

媒體追問，用「弄臭」這2字，是不是因柯過去將大巨蛋從「五大弊案」改口為「五大案」，疑似污名化大巨蛋？李四川僅說，「這個應該是你們（媒體）比我更清楚」。

至於是否認為柯文哲要挑戰總統大位，應該將格局放大，不要凡事「馬維拉」？李四川低調地說，自己今天是「顧家」，不談總統選舉的事情，自己對選舉從不干涉，且他跟柯文哲關係很好，臉書發文也沒有怎麼樣，只是好友一直來說不要生氣，而所謂好友則與新北無關。

最後，被問到想對柯文哲說什麼？李四川回應，「我對他只有一個『加油』。」媒體追問是指選舉還是市政加油？李四川稱「反正他做什麼事，我都跟他『加油』。」

▼台北市長蔣萬安、副市長李四川。（資料圖／記者李毓康攝）