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響應新北市機車安全月　板橋里長結合路老師宣導高齡道安

▲響應新北市機車安全月 板橋里長結合路老師宣導高齡道安。（圖／新北市政府社會局提供）

▲路老師林春櫻自製手舉牌向板橋廣德里民眾宣導機車安全月。（圖／新北市政府社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局統計，新北市機車事故死亡人數占總交通事故死亡人數的6成，為加強防制機車事故與高齡者交通安全，新北市訂定每年7、8月為機車安全月。新北市政府社會局、板橋區公所與廣德里辦公處，結合交通部補助村里長與路老師合作宣導高齡交通安全計畫，今（5日）在板橋廣德里銀髮俱樂部辦理「高齡者交通安全暨響應機車安全月宣導」，強化高齡者騎乘機車及行人的道安認知與觀念。

板橋區公所主任秘書蔡文仁表示，依據新北道安事故資料分析，高齡者事故發生主要集中在板橋、新莊及三重等14個行政區，且高齡者交通事故傷亡最多發生在機車族群，肇因多在路口、路段違規駕駛，造成車與車意外碰撞而死亡，高齡行人族群且也常因為違規穿越馬路，在車輛未禮讓情況下發生死亡車禍。區公所配合市府6月啟動的高齡交通安全宣導計畫與7、8月的「機車安全月」，結合銀髮俱樂部共餐活動辦理宣導，共同守護長輩們外出時的交通安全。

▲響應新北市機車安全月 板橋里長結合路老師宣導高齡道安。（圖／新北市政府社會局提供）

▲路老師林春櫻（左）製作手舉牌與社區長輩進行機智問達。

社會局副局長許秀能感謝廣德里長周建和積極邀請里民參加，她說廣德里65歲以上高齡人口比例有18.46%，已達到衛生福利部「老化里」的標準，推動照顧長輩的工作刻不容緩。廣德里設有銀髮俱樂部，除辦理健康促進與共餐服務外，並在活動中結合防詐騙與道安等宣導。

廣德里長周建和表示，平日看到社區內仍有許多長輩以騎乘機車代步，但由於道安觀念不足或行動反應慢，常造成意外事故發生。透過路老師宣講，將交通安全知識融入日常生活，以強化高齡者對道路安全的認知，降低交通事故的發生。

▲響應新北市機車安全月 板橋里長結合路老師宣導高齡道安。（圖／新北市政府社會局提供）

▲高齡93歲的陳王愛卿阿嬤（中）說路老師林春櫻（右）的課程非常有趣很受用，以後出門會更小心。

參與活動的陳王愛卿阿嬤今年已經高齡93歲，她表示育有4名子女，目前與排行老三的女兒住在一起，女兒到銀髮俱樂部擔任志工，她會跟著參加活動。除了動健康和營養講座、防詐騙外，現在又增加交通安全宣導，以後出門會更加小心。

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