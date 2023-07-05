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路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清　新北動保處教你一秒分辨

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清 新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供）

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清，新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市幅員遼闊，四周環山生態環境得宜，吸引各種野生動物棲息於山林中，時常能在山間道路遇見野生動物，但眼前的褐色動物是山羌還是水鹿嗎？日前動保處在山區救援1隻趴在道路中央的受傷小山羌，並在確認狀態無恙後野放回山林中。起出報案民眾以為黃褐色動物是水鹿，直到動保員確認，才知道是山羌被誤認為水鹿。

動保員李紘陞日前在新店山區處理案件，返程途中偶然遇見民眾求助，稱有一隻褐色四足動物似乎受傷趴在道路中央，當時天色已晚，乍看之下疑似是幼年水鹿。

不過，李員靠近一看，才發現是一隻公山羌，推測是誤闖到公路上又受到車輛驚嚇，所以不敢動彈。仔細觀察後，發現山羌右前蹄有受傷破皮狀況，因此立刻替這隻山羌敷藥。

之後經檢查，山羌身上無其他傷口，但考量其個性容易受驚嚇，所以趕緊幫助牠回到山林之中。

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清 新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供）

▲受傷小山羌趴在馬路上不敢動彈。

動保處獸醫師林瑋諭表示，山羌雖與水鹿同為鹿科動物，一般民眾看到可能會以為是幼年水鹿，但山羌體型較小四肢細長，身長不到100公分，時常出沒在低海拔山區，雄性有一對短角，而雌性只有在額頭有突起。

林瑋諭說，野生水鹿基本上體型較大，可以長到約200多公分，平時生活在中高海拔山區，雄鹿頭上有樹枝狀鹿角，幼年時身上有斑點；若民眾有幸在山間遇見山羌或水鹿，不妨從遠處靜靜觀察，在不打擾牠們生活空間前提下，看看自己能不能分辨出兩者差異。

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清 新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員將小山羌抱離柏油路面，幫助牠回到山林之中。

動保處長楊淑方表示，新北市境內山區環境生態豐富，與民眾生活空間容易重疊，若在路上遇見野生動物，請務必遵守不碰觸、不餵食、不撿拾的「三不原則」，若動物有受傷、生病等緊急狀況，可立即通報救援專線：02-2959-6353，動保處會立即派員前往救援，請大家一起維護自然生態、尊重生命，共創新北市動物友善城市。

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清 新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供）

▲動保員替小山羌受傷部位敷藥。

▲路上遇見「山羌和水鹿」傻傻分不清 新北動報處教你一秒分辨。（圖／新北市動保處提供）

▲水鹿基本上體型較大，有深棕色毛髮，可以長到約200多公分。

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