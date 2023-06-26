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毒販連假搞促銷「加量不加價」　金山警破解釣蝦場面交活逮

記者郭世賢／新北報導

23歲任姓男子端午連假透過通訊軟體「FaceTime」推送三級毒品K他命咖啡包端午節「全面加量不加價」促銷訊息，經新北市金山警分局警員監控，偽裝成釣蝦客在桃園市中壢區釣蝦場，逮捕任男，當場起出K他命11包及毒品咖啡包40包，警訊後，依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。

▲毒販端午連假搞促銷 金山警破解釣蝦場面交活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲毒販端午連假搞促銷，金山警破解釣蝦場面交活逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市金山警分局偵查隊經長期剖析毒販術語，端午節期間網路巡邏通訊軟體「FaceTime」時，發現「料老大冷飲店端午佳節全面加量不加價，5000／3000／2000消費滿萬送千優惠持續中…」等可疑訊息，研判是毒販藉著端午節進行促銷，25日便與對方約在桃園市中壢區某釣蝦場交易。

警方事先至現場喬裝釣蝦客埋伏，發任男子從停車場走出與偽裝成釣客的員警碰頭交易；警方隨即一湧而上，在任男身上起出K他命11包（總重25公克）、毒品咖啡包40包（總重190公克），並將人帶回金山警分局偵訊。

▲毒販端午連假搞促銷 金山警破解釣蝦場面交活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方在任男身上起出11包K他命、毒品咖啡包40包。

任男辯稱，僅是運毒司機，接受上游指令派送毒品交予不特定人，並收受價金，而網路上的5000／3000／2000是毒品大、中、小包的價碼，每一次交易就可以分得一成利潤，每個月至少可賺得7、8萬元。

金山警分局長蔣叔君表示，暑假將至販毒集團蠢蠢欲動，意圖爭搶青少年毒品市場以謀取不法利益，警方將持續強化情資蒐集，針對可疑網路消息加強查緝，溯源打擊販毒集團，保護青少年的健康與安全。

▲毒販端午連假搞促銷 金山警破解釣蝦場面交活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方將任男移送桃園地檢署偵辦。

▲毒販端午連假搞促銷 金山警破解釣蝦場面交活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲任男透過「FaceTime」端午連假搞促銷。

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