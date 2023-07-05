▲三芝樂天農再社區青年返鄉，藝術結合小旅行推廣新北之美。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區樂天農再社區賴芝瑩，以自身於藝術策展、電商行銷及社區營造等領域專長，返鄉與新北市政府農業局合作推動農村再生，和在地小農和藝術家共同策畫「三芝北新庄仔-農藝小旅行」，於店子興華活動中心上午9時30分至下午4時，每場25人，滿10人成團，每人1800元，邀請民眾重新認識三芝美好土地上的故事。

樂天社區位於新北市三芝區南端，由興華里與店子里組成，坐落於山海之間孕育出筊白筍、櫻花、南瓜等多樣性物產。賴芝瑩本身所學為圖文傳播藝術相關，自畢業後專職社區營造，時常深入不同地方進行田野調查，看見社區理事長賴廷彰，也是自己的爺爺，與家人努力推動樂天社區生態環境、文化歷史，決定返鄉加入推廣行列，與新北市農業局共同推動農村再生，以農村小旅行，將導覽體驗結合社區自然與人文特色、農村風味美食、在地藝術創新等元素。

▲樂天農再社區賴芝瑩，以自身於藝術策展、電商行銷及社區營造等領域專長。

賴芝瑩同時也創造工作機會吸引年輕人回鄉，現在也利用自己藝術領域所長，專心投入社區發展，開發農藝創作，以當地食材、資材推出DIY手作活動，透過體驗設計與美學轉譯地方特色，期待社區之美能被更多人看見。賴芝瑩表示，開始返鄉最擔心的就是無法與社區長輩們以台語談話，目前已經返鄉2年，在合作過程中慢慢能聽懂長輩想做什麼，用自己所學及過往經驗實現，共同推廣家鄉美好。

賴芝瑩從自己的家鄉開始，推廣「三芝北新庄仔-農藝小旅行」活動內容包含農田生態圈探索（來回步行約1小時）、享用農村風味餐、小農市集逛逛以及下午的農藝創作「竹編植感能量塔」及「刺繡物產織品」，透過竹枝和毛線編織成能量金三角，接著到田野間尋覓插花素材，妝點花藝，活動中也將帶民眾練習基礎刺繡的針法並應用在衣料上，透過手工刺繡的點綴，讓原本的衣服創造新的樣貌。

▲樂天社區邀請民眾來場三芝深度體驗行程。

農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向鼓勵青年返鄉推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」，歡迎前往山嵐繚繞的三芝北新庄來一場農事體驗小旅行，報名資訊：https://reurl.cc/M8XpWW。更多活動訊息可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

▲「三芝北新庄仔-農藝小旅行」到田野間尋覓插花素材，妝點花藝。