暑期青春專案首日！出動拋棄式電擊器　基隆警局長率隊臨檢

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局於6月30日晚間21時至7月1日1時，由警察局長張樹德親自率隊執行「暑期保護青少年-青春專案首日」擴大臨檢勤務，共出勤150名警力，攜帶警政署配發之拋棄式電擊器，運用優勢警力威力掃蕩，展現打擊犯罪、保護少年的決心。

▲暑期青春專案首日，基隆警局長張樹德親率隊擴大臨檢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警察局表示，本次擴大臨檢勤務除運用各分局警力外，另動員警察局刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察隊等警力支援，共出勤150名警力，鎖定轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所。

值得一提，勤務警員除配備必要警械外，並攜帶警政署新配發之拋棄式電擊器，如遇有聚眾鬧事或近身危險時，警察同仁得以電擊器恫嚇、制伏滋事分子，本次臨檢並規劃在臨檢場所周邊各出入口盤查點，派駐員警全程執行出入人員之盤查管制，避免區塊內對象兔脫或逃避檢查，以展現執法力道與強度。

▲勤務警員除配備必要警械外，並攜帶警政署新配發之拋棄式電擊器。

今年度青春專案查緝類以「防制少年遭幫派吸收案類」、「防制少年涉毒案類」、「防制少年涉詐欺案類」、「防制兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「防制妨害性隱私及不實性影像案類」為五大工作項目，警察局於暑期將持續積極查察案件，除依法移送偵辦外，如涉違反行政法令規定，將運用「第三方警政」，函請市政府目的事業管理機關依法予以裁罰。

警察局長張樹德表示，暑假期間青少年空閒時間多，為避免少年留連特定場所，於今日青春專案首日辦理擴大臨檢，並告誡業者不得容留青少年超過深夜零時時段以避免觸法，若發現滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處理，而此次擴大臨檢，同仁們攜帶警政署配發之拋棄式電擊器，當在密閉空間臨檢時，面對歹徒得以近身電擊、以強大電流聲音壓制、恫嚇犯嫌。

張樹德指出，暑假為青少年易誤觸法網或遭受危害時期，本局因應青春專案首日，共查緝詐欺案件3件10人、違反兒童及少年性剝削防制條例1件3人、違反組織犯罪防制條例1件2人，警方將持續針對妨害青少年身心健康場所加強查察，以淨化青少年成長環境。

張樹德呼籲家長們叮嚀孩子，妥善規劃假期活動，民眾如有發現不法情事，請撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，共同維護本市治安，打造基隆市成為亞洲最有愛城市，讓少年在基隆市健康平安成長。