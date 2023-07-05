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社會 社會焦點 保障人權

鬼門關前拉人！新北消防員等紅燈即刻救援　70歲路倒女撿回一命

▲新北消防員停紅燈 70歲女撿回一命。（圖／記者戴上容翻攝）

▲一名70歲婦人路倒需要幫助，鄒員立即下車評估，發現患者無心跳無呼吸，立即給予高品質CPR。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北消防局三重中隊高階救護機動支援隊隊員鄒獻慶5日上午支援其他案件，結果駕駛災勘車返隊途中，遭民眾敲窗攔下，稱有一名路倒婦人需要幫助。鄒員立即下車評估，發現患者無心跳無呼吸，立即給予高品質CPR，並同步請求救護車支援，經鄒員急救，該婦人於救護車抵達前1分鐘恢復呼吸心跳，送醫治療後當天清醒。

70歲王姓婦人5日上午10時許於三重區中華路行走，結果突然無預警倒地。路邊民眾發現後，立即奔向正在停紅綠燈的消防災情勘查車求救。駕駛高階救護機動支援隊鄒獻慶隊員見狀，立即下車協助，並請路旁民眾協助將婦人搬至陰涼處，隨即評估，發現婦人呈現OHCA（無心跳無呼吸），立即給予高品質CPR。

▲新北消防員停紅燈 70歲女撿回一命。（圖／記者戴上容翻攝）

▲消防隊員鄒獻慶隨即評估發現呈現OHCA，立即給予高品質CPR。（圖／示意圖／記者戴上容翻攝）

當下鄒員同步請求救災救護指揮中心派遣救護車支援，而婦人也在救護車抵達前1分鐘恢復呼吸心跳。經二重分隊及鄒員協助，婦人後送市立三重醫院，於到院後完全清醒。婦人得以即時獲得急救措施，仰賴民眾即時求救與救護人員專業評估、判斷及高品質CPR處置，才得從鬼門關被救回。

第三救災救護大隊陳志德大隊長表示，本案成功關鍵在於民眾即時求救及救護人員專業技術，展現生命之鏈5個步驟的第一及第二步驟，一、儘早求救；二、儘早高品質CPR。在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流，減少腦部損害，提升患者預後康復程度，並增加成功搶救生命的機會。

陳志德呼籲，當身邊有人失去呼吸心跳時，應立即求救，在等待救護人員到場前，可以接受指揮中心指導或立即執行CPR，就有機會提升病人到醫院前的存活率，爭取患者獲得到院的治療及康復出院機會。

▲新北消防員停紅燈 70歲女撿回一命。（圖／記者戴上容翻攝）

▲消防隊員鄒獻慶（中）施作高品質CPR處置，將婦人從鬼門關拉回。

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