鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

▲南投縣斥資百萬打造的360度鳶峰圓頂遠端觀測天文台啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資百萬在合歡山鳶峰星空平台打造的鳶峰圓頂遠端天文觀測系統，日前正式啟用；縣府指出，南投獨特的天文觀星旅遊藉此邁向新里程碑，未來將正式開放對外營運，邀請全國民眾利用暑假闔家來南投，體驗星空知性之旅。

鳶峰遠端觀測天文台於2日舉辦啟用儀式，副縣長王瑞德及出席貴賓身穿太空人服裝，化身星際領航員一起揭下紅幕；縣府觀光處長陳志賢也將鳶峰星空劇場榮獲的「2023美國謬思設計大獎」概念設計互動類金獎獎牌及獎座，獻予王瑞德。

觀光處指出，新啟用的遠端觀測天文觀測系統，設有高階天文望遠鏡，可設定與內部望遠鏡赤道儀同步運轉，觀測室設備包括高精度赤道儀，赤道儀上方搭載新款高解析天文台主鏡、數位太陽望遠鏡、冷卻式天文相機、天文台鏡上電腦、電動調焦裝置等先進天文台設備，可360度全方位遍覽合歡山獨特星空奇景，隨時遠端操控天文台、進行天文教學推廣；鳶峰營運單位華太旅館顧問有限公司也將針對設施進行妥善維護，並對外開放解說參觀，深化天文科普教育。

王瑞德表示，合歡山暗空公園更是全台唯一受國際暗空協會認證的暗空公園，縣府繼鳶峰星空劇場及觀星平台後，再度斥資百萬打造遠端觀測天文台，擴增觀星體驗及提供科普教育需求，豐富天文觀星體驗。

華太旅館顧問公司總經理余家威表示，未來將本地方創生，共生共榮的理念，結合清境觀光產業將鳶峰觀星平台打造成天文迷的聖地；清境觀光協會理事長張宏毅表示，感謝縣府近6年來協助暗空公園發展的努力，未來會與鳶峰觀星平台營運商攜手合作，讓暗空公園在國際發光發亮，帶動地方發展。

縣府也歡迎對天文科學與觀星導覽有興趣的民眾，上「南投好好玩」網站預約購票參訪鳶峰星空劇場，館內還有3座杜普森式天文望遠鏡及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡組，提供給遊客具有專業性與優質的天文探索體驗。