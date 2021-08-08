英仙座流星雨情人節前夕報到　南投星空季13日起跑浪漫加分

▲南投星空季活動本周五登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本周六（14日）假日就是七夕情人節，前一（13）日更適逢英仙座流星雨進入極大期，南投縣「2021南投星空季」特選於當天在鳶峰合歡山國際暗空公園起跑，為情人節更添浪漫氛圍；縣政府指出，相關活動也將在清境、大崙山、杉林溪及溪頭等景點舉辦，並持續到9月，民眾可把握難得機會前往觀賞精彩可期的流星雨及最美的銀河。

南投縣政府於6日舉辦活動記者會，由副縣長陳正昇主持，並邀請南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇等多位在地觀光旅遊業者代表出席，合歡山暗空公園「Meteor流星香水」、旅行社等業者也共同與會，還找來宇宙喵「Kuroro酷樂樂」到場代言，簡淑茵舞蹈團也表演精彩的星空之舞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳正昇指出，南投連年舉辦「南投星空季」推廣觀星旅遊，今年度觀星活動遍地開花，除了13、14日在主活動區合歡山國際暗空公園，將以「浪微光音樂會」及趣味闖關、免費觀星導覽等免費體驗活動揭開序幕，溪頭、杉林溪、大崙山、仁愛鄉親愛村等地也有更多元的系列活動。

▲▼南投星空季活動本周五登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，這次星空季也延續與「宇宙喵Kuroro酷樂樂」的跨界合作，共同打造「最萌星空」來征服大小朋友們的心：活動現場不僅可看到Kuroro酷樂樂玩偶活躍的身影，民眾亦可向旅宿業者索取「Kuroro X南投星空季」的精美明信片，並體驗最新產品合歡山暗空公園星空香水。

縣府提醒，13、14日於合歡山鳶峰舉辦的「浪漫微光音樂會」及7夕觀星微旅行為免費參加，但名額有限，意者請上南投好好玩官網（https://nantou.welcometw.com/tour/YVB0）報名；14、15日在清境停車場還有親子活動「暗空星夜童萌會YOYO家族逗鬧熱」，並加碼樂團、舞蹈等12項精彩節目。

縣府也結合旅行業者於8月17日到10月18日舉辦「口袋裡的星空」IG攝影比賽，除由業者提供觀星巴士，也贊助萬元住宿券等多項獎品；同時規劃合歡山清境「日月繁星浪漫行」及溪頭觀星「療癒森林香氛行」等旅遊行程，詳情請上南投星空季官網（http://www.rs-event.com.tw/2021NSNF/index.html）瀏覽。



►鍋身雙層防燙，料理更便利



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範