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體驗360度夜間魅力！限定3時段免費走進《精彩夜台北》

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▲▼台北探索館發現劇場內360 度環形螢幕及旋轉平台。（圖／翻攝自台北市政府官網）

▲台北探索館發現劇場透過360 度環形螢幕及旋轉平台，讓觀眾在看電影時身歷其境。（圖／翻攝自台北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

《精彩夜台北》昨（21）日於台北探索館發現劇場正式上映了！此片透過360 度環形螢幕及旋轉平台，在視覺上做出突破，並利用微電影的方式，讓觀眾可身歷其境的感受夜台北生活。此片不但有夜間各種型態，也結合飲食、藝文、生態等多元面向，讓人深陷在白晝不同的城市魅力中。

台北探索館位於台北市政府市政大樓內，其中位於4樓的發現劇場有多達200 坪的寬敞空間，不同於一般靜態的環形劇場。劇場透過滑動螢幕、實體模型、立體投影、特殊光效等，營造出讓人身歷其境的視覺空間。

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北市觀光傳播局表示，《精彩夜台北》以微電影的手法，帶領觀眾跟著外國部落客與台北青年，一同體驗充滿音樂能量的Live House、美食小吃勝地的夜市、熱鬧的夜間節慶、藝文活動以及自然生態。觀傳局也透露，希望透過影片讓觀眾體驗台北從早到晚的無限樂趣。

▲▼台北探索館發現劇場《精彩夜台北》隆重上映。（圖／翻攝自台北市政府官網）

▲台北探索館發現劇場《精彩夜台北》隆重上映。（圖／翻攝自台北市政府官網）

即日起，每週二至週日各有3個場次，分別是11時、14時30分以及15時30分，民眾都可免費入場。另外，發現劇場推出觀影打卡的抽獎活動，即日起至109年9月6日，民眾觀賞完《精彩夜台北》後，於現場拍照打卡，就有機會抽中「Taipei專屬小書包」、「夜訪台北零錢包」，及其他精美小禮物，數量有限，送完為止。

台北探索館除了本次新推出的《精彩夜台北》影片，場內也定時播放城市系列影片，如：《台北好時光》、《城市風采》與《城市身世》，都是民眾到台北探索館千萬不能錯過的珍貴體驗。
 

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