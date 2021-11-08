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社會 社會焦點 保障人權

身體不適硬撐上合歡山　重機男和6旬婦高山症發作狂吐

▲重機車友男子在合歡山鳶峰發生高山症，巡邏員警即時提供氧氣瓶紓解症狀。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲重機車友男子在合歡山鳶峰發生高山症，巡邏員警即時提供氧氣瓶紓解症狀。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

合歡山區日前連續發生2起登山客高山症發作：蕭姓男子和林姓婦人分別騎乘重機、搭巴士上山，途中即感身體不適，但仍勉強繼續攀高，最後各自在鳶峰、合歡山莊停車場嘔吐不止，由警方協助提供氧氣瓶、通報消防隊接駁護送下山就醫，警方也提醒民眾若出現高山症狀就應儘速就醫，勿繼續消耗體力。

仁愛警分局指出，4日中午1時20分許，翠峰派出所警員周建宇、周大維於海拔標高2756公尺的鳶峰停車場處理交通事故時，發現一名男子不停嘔吐、四肢癱軟、無法站立，需由3名男性友人攙扶；經了解該名蕭姓男子與友人均來自彰化縣，平時為重型機車愛好者，當天上午相約騎乘愛車出遊，欲前往合歡山武嶺地區拍照、遊玩。

蕭男友人表示，當天中午抵達清境地區用餐時，蕭男便略感身體不適，但仍執意上山，不料在鳶峰停車場休息時，就出現頭痛、暈眩、呼吸急促等高山症狀，最後不斷嘔吐；所幸2名員警前來關心，並於巡邏車上拿出備用氧氣瓶供其持續使用、乘車前往翠峰派出所休息，才有效緩解症狀、恢復體力，最後決定搭車下山就醫，一行人離去前對警方的即時協助不斷表示感謝。

▲林姓婦人在合歡山莊發生高山症，由警消護送下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林姓婦人在合歡山莊發生高山症，由警消護送下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

另一名來自高雄市的62歲林姓婦人，則於6日早上與親友一行9人搭乘中型巴士，欲前往合歡山主峰步道健行，從平地到山上的車程中即感身體不適，但林婦認為只是小感冒，服用成藥後繼續搭車前行，並未在意；至中午12時許，眾人抵達合歡山莊停車場時，林婦不但感到心悸、頭暈、手腳發冷、全身發抖，還不斷嘔吐，親友立即報警請求協助。

翠峰派出所警員陳建閔、周建宇適巧在附近的武嶺停車場前執行交通疏導勤務，獲報後立即趕赴現場，以隨車攜帶的氧氣瓶供予使用，暫時緩解林婦身體不適；考量當時為假日中午，遊客、車流均正值擁擠時段，2員同時通報分局和消防隊，並以警車鳴笛開道護送林婦下山；12時30分許，警、消兩車在台14甲線16.5公里處會合接駁，續由救護車將林婦送到霧社急救站診治。

仁愛警分局長莊順智表示，近期因國內疫情趨緩，大量遊客紛紛外出至地處高海拔的合歡山賞景，呼籲民眾出現頭痛、作嘔、作悶、疲倦、頭暈等症狀，很可能就是罹患高山症，此時應嘗試減少體力活動，即時下山就醫才是最佳及有效的對策。
 

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