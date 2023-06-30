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最新民調還是第三！　侯友宜揭國民黨勝選唯一方程式：團結在一起

▲▼ 侯友宜下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／基隆報導

《美麗島電子報》30日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲28.6％居次、國民黨總統參選人侯友宜17.1％墊後。對此，侯友宜表示，不管外面的風風雨雨如何，他都會面對所有挑戰，穩定、堅定步伐，最後一定會贏得勝利。

侯友宜下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動，被問到最新民調仍為第三名？侯友宜說，不管外面的風風雨雨如何，他都會面對所有挑戰，穩定、堅定步伐，最後一定會贏得勝利。

而該民調顯示，若跟民眾黨總統參選人柯文哲搭配，有機會勝選？侯友宜表示，勝選唯一方式，就是要國民黨團結一起，贏得勝選。

媒體也問到台北市花卉公司副董事長黃子哲及北市府市政顧問陳國君將加入團隊，未來將扮演什麼角色？侯說，黃子哲跟陳國君本來就是他的老朋友，這次一起並肩作戰，這次總統大選需要更多團隊人才進來團隊，大家一起面對、共同並肩作戰。

另，媒體問到，綠營側翼團體目前似乎在發起支持鴻海創辦人郭台銘獨立參選連署，會不會擔心綠營側翼刻意分化？侯友宜說，這就是民進黨側翼一貫的手法，重要是大家團結面對、為社會國家做事。

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