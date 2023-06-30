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學生團體喊話總統參選人提教育政策！　拋5大訴求監督不濫漲學費

▲▼總統蔡英文細數過去7年來，各項為年輕人減壓的政策措施，近來宣布最新減免私立大專每年學雜費3.5萬元政策。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文細數過去7年來，各項為年輕人減壓的政策措施，近來宣布最新減免私立大專每年學雜費3.5萬元政策。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院通過「定額補助私立大專學雜費助學方案」，高教平權連線30日在立法院舉行記者會，輔仁大學社會系學生黃敬棠統整各校學生與教師提出的5大訴求與建議，認為政府應監督校方，不濫漲學費或濫開不合理名目收取額外費用，並要求總統參選人提出政策規劃方針，妥為面對高教問題，整合資源、改善體制、應對少子化，以及減低學用落差。

輔仁大學社會系學生黃敬棠指出，身邊許多同學雖然家中經濟困 難，但因未達補助標準，只能以學貸、在學時期不停打工等方式才能維持大學生的生活，而教育理應是階級流動的「平等」機會與選擇，不該因學費差異成為拉大階級差距的幫手，平等的教育成本是社會與國家的共同責任與想像。

黃敬棠認為，除了補助政策外，政府也必須正視台灣高等教育品質的問題，私校學生本身已經付出更多學費，但得到的資源、教育品質卻仍落後於國立大學，所以大學退場與私大補助政策應同步進行，以實現教育資源的平衡分配，政策效益才會提高。

東海大學學生會長羅啟源引述台大經濟系研究（沈暉智、林明仁，2019）指出，依據家戶所得與資產對子女教育影響分析，台灣高教具有「反向重分配」現象，即高所得家庭子女進入公校比例較高、低所得家庭進入私校比例較高，但資源分配上卻是公校比私校多出很多。

羅啟源表示，國家應保障學生可在公平情況下求學，現況下，對比公校而言，私校有高昂學費，造成學生與其家庭於求學階段需半工半讀，無法專注學業，並且未來亦須負擔高昂學貸。

羅啟源呼籲 ，除了補助學雜費之外，各候選人應提出提升辦學品質的方法，確立台灣高教方向，並完善配套措施，使學習權利達到真正平等。

文化大學學生會長陳祐竣提出，110學年度高中生的升學率有96.4%，幾乎是人人都可以念大學，但多數學生畢業後就是要想著如何還學貸，甚至是在就學時邊打工邊還學貸，造成上課出 席率不高，學習力整體下降，以致有許多人說，讀大學只是為了那一張畢業證書。

他說，根據教育部統計，全台大專院校共有158所，其中公立有49所，私立則有109所。陳祐竣表示，若以新北市來看，大專院校公立部分只有3所，私立則有19所，在城鄉資源分配不均的情況下，私校的學雜註冊費一年10幾萬元，再加上住宿費、生活費，每年粗估需花費25萬，因此補助私立大學生，確實是一種方式，也可以讓許多家庭減輕負擔。然而，重點在於政府必須要做好監督工作，避 免學校拿了補助後又調漲學雜費，也就是用各種方式再收取額外費用，讓學生權益受損。

至於國立東華大學社會系學生蘇姵亘則表示，自己雖就讀國立大學，卻也十分支持這項補助方案。教育部補助私立大學包含「學費」和「雜費」。不論公私校，學雜費可以收多少，教育部每年都會根 據多樣指標的統計數據，對公私立大學做規範。

她說，根據近幾年的數據顯示，台灣公私立大學的學費皆只有微幅調整，幾乎凍漲，但學生卻常聽到許多大學為了收學費花招百出。現況底下，許多學生還未畢業便已被學貸壓得喘不過氣，如何以法令政策解決校方以不合理的名目加收費 用，是公私立大學都該重視的問題。

總體而言，黃敬棠統整各校學生與教師提出的5大訴求與建議，包括：第一，大學退場與私校補助應並行，以實現教育資源平衡分配，提高政策效益； 第二，候選人應提出「提升辦學品質」的政見，確立台灣高教方向，達成學習權利平等；第三，政府應確實監督校方，不濫漲學費或濫開不合理名目收取額外費用；第四，政府應檢整大專校院財務運作機制，建構健全財務監督與校務治理結構、擴大師生參與校務；第五，政府應妥為面對高教問題，整合高教資源與合理使用、改善體制、應對少子化，以及減低學用落差，候選人亦應提出政策規畫方針。

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