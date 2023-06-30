批「學費補助大撒幣」遭盧秀燕打臉？　侯友宜：應全面審視高教制度

▲侯友宜下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／基隆報導

國民黨總統參選人侯友宜日前重批中央推動私立高中職大專院校學費補助政策，是民進黨選前大撒幣；不過，台中市長盧秀燕30日一早對此新制表達支持。侯友宜下午受訪時被問到，是否覺得被盧秀燕打臉了？侯友宜說，教育政策不要到了選舉，才被當做選舉工具，應該是要全面審視高教制度，並提升教育品質，這才應是最主要目的。

對於中央為降低學生就學負擔，推動私立高中職大專院校學費補助政策，盧秀燕認為，個人支持政府補助私立大專院校及高中職，但該政策每年需動用約160億元預算，來自於人民納稅錢，不是哪個政黨出的，也不是哪個候選人出的，所以不應當作個人選舉工具，任何人當選總統，都應該要實施此政策，也有權力實施這個政策，她呼籲所有總統候選人只要有機會當選，都應將此政策列為應實施的國家政策。

侯友宜下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動，對於此議題，侯友宜表示，面對該教育政策，不要到選舉才做選舉工具，最重要是要針對整個高教制度來做通盤了解，尤其私立學校挑戰大，私校教職員工何去何從，不是只有一招，要讓私校退場，更應該思考如何提升教育品質，帶動國際學子願意到台灣就學。甚至兩岸穩定和平創造更多機會，這才是教育品質提升最重要目的，

侯友宜提到，這次補助加起來有220億，不是只到今年選舉才來補助，變成選舉工具，最重要不但要長期照顧這些族群，讓高教更放寬、更有品質，才是最主要目的。