盧秀燕喊支持「私大生補助3.5萬」　綠：她可勸勸喊大撒幣的國民黨

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會29日通過「教育平權1+3方案」，定額減免私立大專院學雜費每年3.5萬元，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲痛批大撒幣，而台中市長盧秀燕更第一個跳出來支持該政策，並指出不管誰當選都應該實施。民進黨團30日召開記者會表示，「媽媽市長」了解學生需求，希望她在中常會登高一呼，呼籲國民黨支持民進黨這項政策。

行政院會昨通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，拍板私立大學學生學雜費每年減免新台幣3.5萬元，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、全面落實高中職免學費以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套。「藍營最大諸侯」盧秀燕第一時間表態支持，今更強調對的政策應不分黨派支持，呼籲所有總統參選人只要當選，都該響應該政策。

對該項政策，民進黨團幹事長劉世芳表示，「媽媽市長」盧秀燕第一個跳出來支持，相信她了解學生的需求，倒是國民黨批評這是大撒幣，希望盧市長在中常會登高一呼，呼籲國民黨支持民進黨這個政策，也想問台北市、新北市與桃園市的市長看法是什麼？跟國民黨團一樣是大撒幣嗎？

劉世芳指出，這次行政院通過版本中，並不會排擠現有高教資源預算、而是用外加方式通過。請國民黨團不要看不起私立大學生，應趕快把教育資源拉齊，這才是對國家教育比較好的方向，而長期以來在公立大學享受教育資源的柯文哲、侯友宜，可以全面響應民進黨這項政策。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨可能認為要排富，但拉近就學負擔沒有必要排富，政府對公立大學提供的補助也沒有排富，公私立之間的資源分配差距太大，公立大學一年20幾萬、私立大學一萬多，國民黨必須好好想想，大部分縣市首長是國民黨籍，這個政策下去不分黨派，應該是受到各黨各派及社會家庭歡迎。

苗栗立委參選人曾玟學指出，這讓年輕人不會因為家裡經濟狀況失去選擇機會，非常多批評者認為大撒幣、選前才做，但這樣的說法對現況並不公平，中央政府歲計賸餘逐年增長，當國家有能力照顧弱勢時，應該把有利於民眾的政策提出，台灣每兩年就一次大選，若這樣就是政策買票，那政府就不用做事了。

曾玟學表示，2016年政府就開始提出非常多教育平權相關政策，對於孩子們帶來非常大幫助，自己從國中就發傳單、高中在鐵板燒店打工，大學期間跟研究所時間更身兼兩份工作以上，但對許多沒有更好條件的學生來說，家庭就要承受更重的負擔，年輕人出社會就要負擔學貸，這些經濟弱勢的孩子就失去選擇權。

曾玟學直言，苗栗縣長鍾東錦就是礦工子弟出身，求學過程非常艱辛，無黨籍的鍾常說自己是「藍營大兵」，相信他會支持，因為苗栗縣財政狀況非常困難，各級學校軟硬體都非常仰賴中央補助，每年從中央獲得非常多的資源，相信會跟中央站在一起。