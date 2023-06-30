藍委憂購火山布雷系統成「地雷島」　綠委嗆：唯一可能是在野黨太雷

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）M136為車載佈雷版本、M139為空中佈雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）



記者杜冠霖／台北報導

台美完成簽署採購火山布雷系統，將在2029年底完成交運，但國民黨立委賴士葆質疑，會將台灣打造成地雷島。民進黨團30日表示，布雷系統不是今天才討論，大家之前對他的功能跟用途已經有越來越清晰的理解，請國民黨別再扭曲，「台灣唯一可能變成地雷島的原因，就是在野黨真的太雷了，請在野黨別再雷了。」

傳出美國售台「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems），在網路上有許多傳言，聲稱美國售台的是「人員殺傷雷」，而且布雷之後無法排除，將讓台灣成為地雷島。對此，陸軍強調，「火山」系統的地雷是只炸戰車的「戰防雷」而且現在都有衛星定位，戰後可以輕易排除。

對於藍委憂心台灣成地雷島，民進黨團幹事長劉世芳指出，這些老的立法委員都沒弄清楚，布雷不是地雷，如果他不了解布雷跟地雷的區別，就是為反對而反對，過去通過的國防預算中，本來就有一部分跟美國的採購案，就是為避戰跟備戰而用，而布雷系統本來就是為避戰用的。

劉世芳指出，若賴士葆跟其他國民黨委員搞不清楚狀況，請他們回去看清楚布雷系統跟地雷有什麼不一樣，俄烏戰爭帶給台海之間的緊張關係，刺激台灣在國防政策做更大改革，不管是預算增加或是人員役期的強化，都得到民眾支持，希望在野黨跟執政黨站在一起，真正強化國防力量。

民進黨團副書記長洪申翰表示，布雷系統不是今天才討論，大家之前對他的功能跟用途已經有越來越清晰的理解，到現在國民黨居然還用這種扭曲的方式，把布雷系統當成過去在金門佈置地雷的狀況，這是非常大的扭曲。

洪申翰直言，台灣唯一可能變成地雷島的原因，就是在野黨真的太雷了，請在野黨別再雷了，把事實弄清楚、不要扭曲，這是追求和平非常重要的工作。