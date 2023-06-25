　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

▲▼台中5座運動中心全數興建中,盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲台中5座運動中心全數興建中。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

台中市長盧秀燕以「全國首創」國民暨兒童運動中心獲得高度肯定，上任後累計啟用7座運動館，並再投入逾30億元成功讓5座運動中心全數動工，目前已積極興建中。

▲▼台中5座運動中心全數興建中,盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

運動局長李昱叡指出，興建中的運動中心包括清水、豐原、北屯及太平國民暨兒童運動中心，以及烏日全民運動館等五座大型場館，市府重視運動向下扎根，館內規劃均包含兒童運動場域。此外，盧市長也已成功啟用7座運動場館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子、沙鹿、北屯東峰及西屯西大墩等國、兒運，期盼透過運動建設帶動市民運動風氣。

李局長指出，後疫情時代運動健康的意識抬頭，可以預期參與運動將成為市民生活重要的一環，而盧市長相當重視運動發展，將完善台中運動環境列為重要施政策略之一，期待提供市民優質的運動服務與環境。

李局長表示，台中市今年成功舉辦世界棒球經典賽，除帶動全國棒球熱潮，更讓台中榮登國際舞台。此外，各類職業運動，包括福爾摩沙台新夢想家、台中太陽、中信兄弟、台中太陽神、連莊男子排球隊與台中藍鯨女子足球隊等，也吸引市民踴躍進場觀賽。同時也舉辦多項國際性、全國性、社區型等賽事，成功帶動台中運動風氣，刺激運動建設的需求，帶動運動經濟發展。

運動局指出，不僅要提供市民良好的運動環境，也要提供高品質的運動服務，已同步啟動運動中心的促參管理作業，持續將加速作業程序，配合興建進度遴選出優質營運團隊，提升服務品質，讓市民熱愛運動，擁抱健康。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
下周水氣多！　降雨區域曝
快訊／台74線3車連撞火燒車！
炎亞綸《營業中》播出「驚見1變化」！　粉怒洗版：太故意
王大陸、蔡卓宜爆情變！　雙向「取消IG追蹤」
瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄國人搶合照歡送影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣民雄大崎社區　獲全國優良水環境巡守隊優良殊榮

嘉義縣藥品管制稽核　144家符合規定1未在期限內申報

嘉義縣敬老、愛心卡7月可搭乘台鐵　每月再享交通點數1000點

嘉義中埔竹夢森居嘉義縣第一家　農牧用地露營場許可

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　提醒農民警戒與防治

嘉義縣室內空氣品質檢測認證　23處取得自主管理標章

嘉義縣首件地方創生「多元徵案」　溪口鄉成案啟動

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

「東石海之夏」主視覺　以蚵展現嘉義獨特海洋觀光

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

桃園浩克

嘉義縣民雄大崎社區　獲全國優良水環境巡守隊優良殊榮

嘉義縣藥品管制稽核　144家符合規定1未在期限內申報

嘉義縣敬老、愛心卡7月可搭乘台鐵　每月再享交通點數1000點

嘉義中埔竹夢森居嘉義縣第一家　農牧用地露營場許可

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　提醒農民警戒與防治

嘉義縣室內空氣品質檢測認證　23處取得自主管理標章

嘉義縣首件地方創生「多元徵案」　溪口鄉成案啟動

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

「東石海之夏」主視覺　以蚵展現嘉義獨特海洋觀光

慣竊「偽逛街」偷4錶裝塑膠袋　警當天抓賊人贓俱獲

新北11所大專院校暑期營隊　提供42門課程1200個免費名額

嘉義縣民雄大崎社區　獲全國優良水環境巡守隊優良殊榮

端午連假屏基出現7缺血性腦中風　籲高溫多補充水…別讓血管卡住

洋基強投「變髮圖強」終於首勝　繼續留光頭要看妻子臉色

擊落片！機車遭藍野馬攔腰撞　騎士四腳朝天還衰被查出酒駕

宏碁Predator電競快閃店全台開跑　打造各式虛擬運動遊戲

Netflix日劇真敢拍！不倫撞哏廣末涼子　「裝箱偷情避偷拍」是真實事件

游盈隆轟「3+1方案」餿主意　頻推不成熟政策「嫌票太多嗎？」

嘉義縣藥品管制稽核　144家符合規定1未在期限內申報

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

地方熱門新聞

新竹瓦斯董座楊文科急返國　縣府回應

即／新竹湖口瓦斯外洩　人手不足無法搶修

布袋澎湖船運往來多太吉之星三號

嘉義縣政府非公用土地標售7月7日開標

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

「東石海之夏」以蚵展現嘉義獨特海洋觀光

嘉義心衛中心協助孕產婦放鬆身心

嘉義縣宣導失智結合廟宇吊飾助返家

國民黨台南市黨部辦捐血

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

蘭潭國中OB校友棒球賽

嘉義縣首件地方創生「多元徵案」溪口鄉成案

台南防疫人員在化學噴藥時跌落樓梯送醫

更多熱門

相關新聞

勇士3連霸　北市運動中心半價優惠

勇士3連霸　北市運動中心半價優惠

PLG職籃台北富邦勇士日前勇奪年度總冠軍3連霸，完成聯盟史上首次3連霸王朝。台北市身為冠名合作城市，市長蔣萬安更加碼宣布端午連假期間北市運動中心游泳池、健身房半價入場優惠活動，歡慶富邦勇士三連霸冠軍榮耀。並在6/24日下午舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，延續勇士籃球魂。

明星重劃區成交衝上8字頭　內行1句話教「水湳、14期」怎麼選

明星重劃區成交衝上8字頭　內行1句話教「水湳、14期」怎麼選

市府紅衣女險墜樓　盧秀燕：協助走出困難

市府紅衣女險墜樓　盧秀燕：協助走出困難

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

婦爬工地14F頂樓　警用「這招」驚險救人

婦爬工地14F頂樓　警用「這招」驚險救人

關鍵字：

清水豐原北屯太平烏日盧秀燕運動中心

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

NONO結婚證書一簽就變了

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

吳宗憲不忍說話　NONO、Sandy全被點名

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面