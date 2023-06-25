斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

▲台中5座運動中心全數興建中。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

台中市長盧秀燕以「全國首創」國民暨兒童運動中心獲得高度肯定，上任後累計啟用7座運動館，並再投入逾30億元成功讓5座運動中心全數動工，目前已積極興建中。

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

運動局長李昱叡指出，興建中的運動中心包括清水、豐原、北屯及太平國民暨兒童運動中心，以及烏日全民運動館等五座大型場館，市府重視運動向下扎根，館內規劃均包含兒童運動場域。此外，盧市長也已成功啟用7座運動場館，包括港區運動公園、長春、大里、潭子、沙鹿、北屯東峰及西屯西大墩等國、兒運，期盼透過運動建設帶動市民運動風氣。

李局長指出，後疫情時代運動健康的意識抬頭，可以預期參與運動將成為市民生活重要的一環，而盧市長相當重視運動發展，將完善台中運動環境列為重要施政策略之一，期待提供市民優質的運動服務與環境。

李局長表示，台中市今年成功舉辦世界棒球經典賽，除帶動全國棒球熱潮，更讓台中榮登國際舞台。此外，各類職業運動，包括福爾摩沙台新夢想家、台中太陽、中信兄弟、台中太陽神、連莊男子排球隊與台中藍鯨女子足球隊等，也吸引市民踴躍進場觀賽。同時也舉辦多項國際性、全國性、社區型等賽事，成功帶動台中運動風氣，刺激運動建設的需求，帶動運動經濟發展。

運動局指出，不僅要提供市民良好的運動環境，也要提供高品質的運動服務，已同步啟動運動中心的促參管理作業，持續將加速作業程序，配合興建進度遴選出優質營運團隊，提升服務品質，讓市民熱愛運動，擁抱健康。