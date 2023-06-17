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社會 社會焦點 保障人權

「我要走了再見」婦爬工地14F頂樓　警用「這招」驚險救人

記者游瓊華／台中報導

台中梧棲一處建築工地頂樓在13日上午10點許被人發現，有一名婦人站在欄杆邊欲輕生，警方獲報之後趕到現場，發現63歲林姓女子情緒激動坐在頂樓欄杆外，林女見到警方後還對著警方說「我要走了再見」，作勢墜樓，最後警方靈機一動，以要查證林女身分，要求林女拿出身分證為由衝向前，成功救人。

▲「我要走了再見！」婦爬工地頂樓，警用「這招」衝向前救人。（圖／民眾提供）

▲「我要走了再見！」婦爬工地頂樓，警用「這招」衝向前救人。（圖／民眾提供）

清水分局表示，轄區派出所13日接獲民眾報案，指稱梧棲區台灣大道某建築大樓工地頂樓有女子疑似欲輕生，員警林裕財及葉梓皓獲報趕抵現場，同時通知消防救護人員到場，警方到場發現林女已經坐在欄杆外，警消人員試圖安撫林女情緒，經苦勸約20分鐘無效。

最後，警方以查證林女身分為由，請其交付身分證件，林女掏出證件後，警消救護人員見機不可失，上前抱住林女成功將渠搶救到安全處。經警消眾人苦勸後，林女情緒平靜後表示，因憂心家中重病的先生，已有好幾天没睡覺，才會一時想不開。最後，由警方護送下樓，林女還牽著員警的手走上救護車，經送醫檢查幸大無礙。

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