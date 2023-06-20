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市府大樓紅衣女險墜樓　盧秀燕：持續關懷協助走出困難

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市長盧秀燕回應紅衣女子事件。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府文心樓，20日上午發生1名身穿紅衣的周姓女子，疑因感情、經濟因素，欲從9樓跳下，幸遭人發現攔阻，沒有釀成悲劇。對此，台中市長盧秀燕表示，當時他們正在召開市政會議，獲報後法制局、衛生局長第一時間趕到現場，溫和勸說安撫周女，市府將會持續關懷女子，協助她解決困難。

根據網友上傳臉書社團的照片顯示，周女從台中市府文心樓9樓處，跨出、坐上圍欄，高度駭人、相當危險，幸現場人員及消防人員及時上前阻止周女，沒有發生意外。

▲▼ 。（圖／截取自臉書爆料公社）

▲▼周女跨出、坐上圍欄，高度駭人。（圖／截取自臉書爆料公社）

▲▼ 。（圖／截取自臉書爆料公社）

盧秀燕表示，市府第一時時間獲報立刻出動危機處理機制，先請市府警衛隊做防護，再通知消防局救援；這樣的民眾通常遭遇一些事情，心裡面不舒服、很困苦，特別感謝衛生局長曾梓展及法制局長李善植，與民眾交談，用溫和的方式安撫、關心她，並且給予建議。

▲▼ 。（圖／截取自臉書爆料公社）

▲警消、現場人員救下周女。（圖／截取自臉書爆料公社）

盧秀燕說，目前周女情緒還很激動，對於為何欲跳下，同仁還在了解當中，相關單位將會持續關懷，協助周女走出困難。

警方調查，20日上午9時55分獲報，1名女子欲從台中市府文心樓9樓跳下，經警消到場，順利將周女（61歲）救下，周女稱因經濟、感情糾紛等因素萌生短念，周女經市府各局處同仁安撫後，情緒恢復平靜，由員警陪同至市府法制局，法制局長在現場給予法律諮詢協助。

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盧秀燕台中市府墜樓紅衣女感情經濟

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