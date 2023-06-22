新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案引發社會譁然，民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍曾搬出毒理專家招名威相關解析表示，「孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出」，被台灣事實查核中心經調查後認定是不實訊息。對此，國民黨台北市議員李彥秀22日就在臉書大批，以孩童健康當鬥爭籌碼，這不是無恥，什麼才是無恥？

李彥秀指出，新北幼兒園餵藥風波吵了三周，新北市衛生局入園採檢，將苯巴比妥檢測為臨界值的4幼童檢體送台北榮總質譜儀確認，4幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」；「台灣事實查核中心」也證實，「網傳『孩童巴比妥檢驗64後面的（-）不是陰性，而是代表應該零檢出』」的說法「錯誤」，戴瑋姍及招名威的臉書貼文，也都被臉書官方認證是「不實資訊」。

李彥秀表示，過去一段時間，民進黨政客、綠營媒體、網軍側翼傾巢而出，24小時輪番攻擊新北市長侯友宜，連民進黨主席賴清德都成為「造謠傳播者」。她強調，民進黨的操作，成功將侯友宜的民調打到「第三」，但是，損失卻是台灣整體的社會信任與基層教保員的職業尊嚴。

此外，李彥秀提到，戴瑋姍不僅沒道歉，還「見笑轉生氣」質疑新北市沒有行政調查，而賴清德以及民進黨上下，至今沒有一個人道歉，她不禁大批，「這不是無恥，什麼才是無恥？這不是出賣台灣，什麼才是出賣台灣？」

李彥秀批評，此次的新北市餵藥風波，再次印證民進黨的政治鬥爭四部曲，第一，用誇大的手法渲染檢驗結果；第二，製造擴大假訊息將責任推給新北市政府；第三，用國家機器、綠營媒體、網軍側翼扭曲科學專業；第四，最後就是製造社會對立與衝突獲取利益。她最後再大批，民進黨捍衛主權無能，治理國家無方，屢屢用最卑劣的手段，不惜破壞台灣的信任、團結，只為掠奪個人與政黨利益。

針對毒理學家昭明威貼出的解析報告被認定是「不實資訊」，招名威21日發出6點聲明道歉，「造成社會大眾誤解，針對認知上與語意上的問題，本人深感抱歉。」；戴瑋姍則回應，侯友宜團隊模糊焦點，亂噴政治口水，絕對無法挽救民調。