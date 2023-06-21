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假訊息元兇！　侯友宜競辦：打假平台證實「賴清德發言人戴瑋姍造謠」

▲▼ 侯友宜競辦召開記者會砲轟民進黨 。（圖／侯友宜競選工作室提供）

▲侯友宜競辦召開記者會砲轟民進黨 。（圖／侯友宜競選工作室提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今（21日）召開記者會指出，板橋私幼及汐止私幼傳出疑似餵藥案後，賴清德發言人戴瑋姍及眾多黨公職人士，立刻帶頭散播餵毒謠言，戴瑋姍甚至拿出某幼童尿液檢驗報告稱孩童有被餵食苯巴比妥；而法務部及衛福部「雙認證」的假訊息查核平台「台灣事實查核中心TFC」，已將戴瑋姍造假貼文正式遮蔽，並強調這項資訊沒有任何事實根據，證實民進黨及戴瑋姍就是民進黨政府自己認證的假訊息元凶。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻指出，板橋私幼及汐止私幼傳出疑似餵藥案後，賴清德發言人戴瑋姍及眾多黨公職人士，立刻帶頭散播餵毒謠言，包括賴清德在內的民進黨人士更不斷造假時序，攻擊新北市府及侯友宜。戴瑋姍甚至拿出某幼童尿液檢驗報告謊稱，「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」。但隨著質譜儀檢測結果不斷出爐，汐止私幼及板橋私幼的多名孩童，都已經證實沒有檢出，打臉許多綠營人士的說法。

▲▼ 侯友宜競辦：打假平台證實「賴清德發言人戴瑋姍造謠」 。（圖／侯友宜競選工作室提供）

江怡臻表示，就在昨晚，法務部及衛福部「雙認證」的假訊息查核平台「台灣事實查核中心TFC」，將戴瑋姍造假貼文正式遮蔽，並清楚表示「這項資訊沒有任何事實根據」。「台灣事實查核中心TFC」不僅是台灣第一個獲得國際認證的事實查核組織，在法務部跟衛福部官網上，更清楚把它列為「假訊息查證參考資訊」，因此TFC就是民進黨政府認證的打假平台。

江怡臻指出，直到前幾天，賴清德還持續散播孩童有戒斷症狀跟被餵食彩虹藥水，不斷以未查證的資訊，製造家長恐懼，請問賴清德你對得起自己的醫師證照嗎？民進黨政府認證的打假平台，都證實你的發言人戴瑋姍造謠，請問賴清德要不要道歉？是否要懲處戴瑋姍？還是要繼續放任謠言撕裂社會，只為了謀取你賴清德的選舉紅利？

▲▼ 侯友宜競辦：打假平台證實「賴清德發言人戴瑋姍造謠」 。（圖／侯友宜競選工作室提供）

侯友宜競選工作室發言人呂家愷表示，賴清德跟民進黨，不斷以未查證的資訊進行造謠，透過製造恐懼，打擊政敵，賴清德就是假訊息製造中心的帶頭老大，「所謂的信賴台灣、挺台灣，根本就是撕裂台灣、毀台灣，請賴清德為自己及民進黨造成台灣的傷害負責，公開道歉，否則連參選總統的基本道德資格都沒有！」

呂家愷並補充，他跟江怡臻都是為人父母，孩童的健康永遠是心中最在乎的事，但疑似餵藥案到今天，已經造成全台灣家長的恐慌，這一切的根源，就是因為賴清德跟民進黨人士，不斷以未查證的資訊進行造謠，透過製造恐懼，打擊政敵，感謝檢驗單位很快速地公布質譜儀檢驗結果為未檢出，不過也呼籲檢調盡快釐清真相、對外說明，才能盡早還原真相。 

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