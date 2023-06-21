餵藥爭議未歇！幼兒園入學竟要收「尿檢費」　幼教團體：從未聽聞

▲餵藥案爭議未歇，有家長再爆，幼兒園入學竟要收「尿檢費」。（示意圖，非當事者／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋連鎖幼兒園餵藥案全台關注，目前檢方仍在偵辦中，但有家長在網路發文指出，孩子8月打算就讀該連鎖幼兒園其他分校，但學費單竟出現一項「尿檢費」引發網友議論。幼教團體表示，「從未聽聞幼兒園有收尿檢費」。新北市教育局則回應，新北市已有8間專責醫院提供免費尿液檢驗等服務，家長對收費項目有疑義，可洽詢教育局協助家長確認。

一名家長在臉書社團「幼兒園大小事」發文詢問，小孩8月要上小班，但學費會收一個「尿檢費」，不知道要檢查什麼部分？是否其他幼兒園也有收此費用？該名家長並未指明是哪間分校，但引起網友議論，有網友就說：「第一次聽說幼兒園要自費尿檢的」、「我家讀過三間幼兒園都沒有學校在收尿檢費耶」。

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也有家長發文回應，該園所的新莊分校在多年前就有收「尿檢費」，主要是檢測學童的尿蛋白、尿糖、潛血反應，報告也都會給家長看。但也有家長質疑「，健檢也是家長或學校配合衛生局做的，第一次聽說幼兒園要自費尿檢」。

中華民國兒童教保聯合會總會長黃上維表示，從來沒有聽說幼兒園有在收尿檢費，通常2到6歲幼兒階段，會有發育檢核表，檢視幼童身高、體重、視力、聽力、牙齒等發展，若有異常也會請家長自行帶到醫療院所進一步檢測，而尿檢不是這個階段要做的事。

全教總幼教委員會主委楊逸飛也說，第一次聽說到有私幼在收尿檢費，不瞭解收費的目的為何？他認為，目前「幼兒園餵藥案」真相未明，新北市府一直沒有把事情釐清，導致坊間多數相信教保人員餵藥的版本，重創教保員的形象，呼籲新北市府盡快公布真相。

對此，新北教育局回應，經詢問該園所新莊分校證實，幼兒園於2年前確有協助家長辦理幼生尿液檢查（尿糖、酸鹼值等），以定期確保幼生健康情形，而後因衛生局已有每年協助辦理幼生尿液檢驗，現已無此收費。

新北教育局表示，幼兒園應依照教育局訂定的教保服務收退費辦法進行收費，倘為代辦費用應依照家長意願收取，不可強制收取，家長若對幼兒園收退費項目有任何疑慮，皆可洽詢教育局，將協助家長確認。此外，新北市已提供8間專責醫院專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，家長若有醫療或檢驗需求皆可前往。