新北餵藥案專家曝結果　游淑慧點名王世堅「一聲不吭」？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

新北市幼兒園餵藥風波不斷延燒，引發社會譁然，也出現不同聲音。對此，國民黨台北市議員游淑慧21日就在臉書發文指出，經過北榮質譜儀確認，4位幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」，真正的專家已證實，餵藥案就是一樁烏龍，她想問號稱民進黨良心的民進黨台北市議員王世堅，「用這種抹黑造謠的方式打選戰，你認同嗎？」

游淑慧指出，新北餵藥案經過北榮質譜儀確認，4位幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」，真正的專家已證實，餵藥案就是一樁烏龍，「毫無相關知識的政客與滿腦政治意識形態的偽專家，至今道歉了嗎？」，她大批，連爸媽的憂慮和孩童的健康，都可以變成民進黨選舉的工具，甚至不惜犧牲全台灣的幼保員，真的是惡毒、噁心、不擇手段。

游淑慧也點名，副總統賴清德辦公室發言人戴瑋珊，到處造謠抹黑，在市議會、節目上一直以定調這是餵毒事件，造成幼保員與家長的對立，也引起許多不必要的恐慌；中原大學生物科技學系副教授招名威，打著毒理學專家的名號，一直在臉書上發表似是而非的論述，結果遭到臉書打臉，被認證散播不實訊息。

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，游淑慧批評，即使新北市府提出證據捍衛清白，但傷害已經造成。藉由孩童作為政治鬥爭的工具，圖的就是綠營的政治利益。

此外，游淑慧也喊話，「我也想問號稱民進黨良心的王世堅議員，過去大砲性格，現在一參選立委，就什麼都不吭聲了？性騷吃案、用這種抹黑造謠的方式打選戰，你認同嗎？」