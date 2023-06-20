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李大維帶上百名台商考察高雄　陳其邁設宴：會把投資障礙降到最低

▲▼李大維帶上百名台商考察高雄　陳其邁設宴：歡迎投資。（圖／海基會提供）

▲李大維（右）帶團考察高雄，陳其邁（左）設宴歡迎。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會協助台商「投資台灣」活動19日、20日前往高雄，帶著超過百位大陸各地台商考察高雄產業發展與投資環境。海基會李大維董事長表示，這是近年海基會在各地舉辦「大陸台商投資台灣參訪活動」中，人數規模最大的一次，高雄正在全力發展5G科技創新產業，相信在大陸台商的投資參與下，台灣的產業發展會更加蓬勃。

海基會近年舉辦多場「大陸台商投資台灣參訪活動」，此次特別安排參訪高雄，由李大維董事長親自帶團，邱垂正秘書長、高建智及蔡孟君兩位副秘書長以及經貿處全體同仁隨團協助。

考察團此次參訪了高雄展覽館、大港倉、棧貳庫、方陣聯合數位科技及高雄流行音樂中心等，見證高雄的進步與轉變，增進更大的投資信心。

▲▼李大維帶上百名台商考察高雄　陳其邁設宴：歡迎投資。（圖／海基會提供）

李大維表示，過去3年以來，因疫情影響，許多經濟活動受到阻礙，如今疫情告一段落，百工百業逐漸恢復正常運作，因此海基會特別選在端午節前夕，舉辦「投資台灣系列」高雄場的參訪活動。

李大維董事長強調，這幾年高雄在陳其邁市長帶頭拚經濟下，以科技創新翻轉高雄的經濟轉型，同時加值升級傳統產業，讓高雄由傳統工業城市轉型為現代高科技的智慧城市，相信未來在大陸台商的投資參與下，高雄商機可謂無限。

高雄市長陳其邁也特別設宴歡迎台商來訪，他表示，高雄過去的經濟發展以傳統產業為重心，現在強調傳統產業要進行「淨零轉型」與「數位轉型」雙重轉型，注重碳排放管理與智慧製造，提升傳統製造業。

陳其邁強調，高雄市政府最重視效率、時間，服務非常周到，若台商有投資意願，市政府會全力協助把各種投資障礙、投資風險降到最低，歡迎大家來高雄投資。

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