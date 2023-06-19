不當用苯巴比妥遭停業！名醫出面喊：會申訴…怒嗆：惡意中傷

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今(19日)公布，衛生局稽查違規用藥結果，發現有4名醫生不當使用苯巴比妥（Phenobarbital）。其中治療腸絞痛名醫苑秉純診所就被勒令停業一個月，苑秉純也出面喊冤，表示他開立苯巴比妥是治療抽筋，腸絞痛是使用「待克明」，他會向衛生局申訴，同時也怒指網路上傳言是同業惡意中傷。

▲高雄兒科名醫苑秉純。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄兒科名醫苑秉純表示，苯巴比妥主要用於抽筋的孩童，有60%治療熱痙攣，這是教科書、文獻上建議的，苯巴比妥是管制用藥，使用都有紀錄。

苑秉純澄清，針對還嬰幼兒腸絞痛問題，網路上都說他是開立苯巴比妥，但事實上並非如此，他說，6歲以下主要會做腸絞痛衛教，6歲以上他是參考兒科名醫黃富源推薦用藥，開立的藥物是「待克明」，並強調沒有副作用。

苑秉純氣呼呼地說，網路上說他治療腸絞痛是使用苯巴比妥，這是惡意中傷，並直指是同業所為。

▲苑秉純指出他是根據兒科名醫黃富源推薦用藥 ，開立「待克明」治療孩童腸絞痛。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

護理人員也拿出藥物開立紀錄，指出診所今年開出35顆苯巴比妥，今年只用了4顆，強調用量非常少，「若小朋友來看診有抽筋狀況，苑醫師才會開立苯巴比妥，而非用在腸絞痛。」

而此次衛生局發函勒令停業，苑秉純也表示：「他(衛生局)裁處，我們要申訴！」他更強調，過去沒有違規使用苯巴比妥，行為一切合法，他會準備教科書、文獻報告向衛生局申訴。

▲苑秉純診所遭勒令停業一個月。（圖／記者吳世龍攝）

苑秉純的診所遭衛生局勒令停業一個月，目前診所外已貼出公告，休診一個月。今日有家長抱著孩子要來看診，沒想到看到臨時公告才發現撲空，她表示，之前苑醫師開立的藥物並沒特別發現小孩有嗜睡狀況，看到公告才知道是因為違規用藥被停業，直呼：「不敢再來了！」

▲▼有家長早上帶小孩來看診卻撲空。（圖／記者吳世龍翻攝）

還有帶著孫女來看診的阿嬤表示，她小時候就是給苑醫師看診，看到她兒子都當爸爸了，只要每次給苑醫師看診就很安心，回去吃藥也不會嗜睡，就算家住岡山，也還是會到楠梓找院醫師看診，她認為安心比較重要，再遠她還是會來。