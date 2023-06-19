抓到了！高雄名醫用苯巴比妥被停業　網傳「幼兒吃神藥乖乖睡」

▲高雄市一名腸絞痛名醫被勒令停業 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、賴文萱、吳世龍／高雄報導

新北幼兒園因有學童驗出苯巴比妥（Phenobarbital），引發家長恐慌，高雄市長陳其邁在今（19）日召開記者會公布主動稽查違規用藥初步結果，其中有4名醫生有不當用藥情形（使用苯巴比妥），16日裁定停業1到6個月並科以罰鍰，其中有一名還是網路盛傳專治腸絞痛的「名醫」。

幼兒園餵藥風波不斷延燒，陳其邁進行加強稽查，日前責成教育局、衛生局、社會局聯合稽查，就有關該連鎖集團的部份，也進行全面徹查，結果查到4名醫師有不當用藥情況，其中有一名被稱為名醫，這位名醫在網路上的風評各半，但是主要是治療腸絞痛，深獲不少家長肯定，不過現在已經高雄市衛生局勒令停業。

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這位名醫在高雄行醫超過十幾年，盛傳他對於嬰幼兒的腸絞痛相當有一套，不少新手父母之間也都會口耳相傳，不過在網路上也有人對於他的「神奇藥」在網路抱持一定質疑態度，因為只要吃過藥的嬰幼兒，似乎都會變得「乖乖入睡」沒有哭痛的情況。而這位專治腸絞痛的名醫也有一位知名的女兒，曾經是綜藝節目「大學生了沒」的班底，被傳為「馬術正妹」不過後期也默默淡出。

▲高雄市一名腸絞痛名醫被勒令停業 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市衛生局今(19)日表示，除於本月8日立即聯合稽查該連鎖幼兒園，市府也主動同步「以藥追人」擴大清查全市2702家醫院、診所及藥局，共有145家持有苯巴比妥，其中4名醫師有不當用藥情形，16日裁定停業1到6個月並科以罰鍰。市府衛生局說，經蒐集違規事證並約談涉案醫師，並在11日、13日和16日，邀集高醫、榮總、義大、高雄長庚等四大醫學中心小兒醫學部主任，及毒物、藥學專家等，召開苯巴比妥不當處方專家會議。專家討論後決議，該四名醫師涉嫌違反《醫師法》及《管制藥品管理條例》，故衛生局於16日發函這四名醫師，勒令停業1到6個月，並對四名醫師分別處以11萬至33萬元不等罰鍰。



另部分民眾認為嬰兒腸絞痛使用苯比妥恐有疑慮，高醫小兒部部長徐仲豪醫師表示，以苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，並不符合醫療常規使用方式，故建議不應使用此藥，否則恐怕會造成嬰兒嗜睡或其他副作用。徐仲豪醫師表示，該藥物若短期使用，半衰期為三到五天，通常不至於留下後遺症。長期治療如癲癇患者服用該藥，就需由小兒科醫師定期追蹤評估。

市府同步啟動護童專案，會主動通知近一個月內在4間診所使用該藥，或近半年內在4間診所使用該藥3次以上的未滿18孩童及家長，可至高醫、總高長、義大(大昌)4家醫學中心接受免費醫療評估及看診，衛生局並開設專線(07)7230250提供市民朋友諮詢服務。