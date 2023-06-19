高雄7／1起「禁用塑膠杯」自帶杯加碼折10元　12家品牌優惠曝

▲高雄7／1起禁用塑膠杯，陳其邁宣布加碼優惠。（圖／高雄市政府）



記者許力方／綜合報導

環保新制上路，高雄市從7月1日起飲料店不得再提供一次用塑膠杯，除了飲料店原本提供的至少5元優惠外，市長陳其邁更加碼宣布，高雄市於7至9月，民眾只要自備環保杯於優惠日至合作飲料店消費，可以再折扣5至10元優惠，優惠為期3個月。

環保局18日在駁二舉辦「高雄市飲料店一次用塑膠飲料杯減塑宣示」記者會，陳其邁出席受訪時說，台灣手搖飲料文化盛行，尤其高雄是全台最多飲料店的城市，統計連鎖飲料店1823家，非連鎖飲料店1044家，共計有2867家門市飲料店，一年可用掉2.2億杯一次性飲料杯，若配合減速政策，預估每年可減量至少1.2億杯，換算每年減少約6145公噸的碳排量。

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為配合高雄7月1日政策，環保局號召12家飲料店，組成「飲料店減塑大聯盟」，除了原業者已提供自備環保杯至少5元優惠外，陳其邁更在記者會中宣布，「高雄再加碼」，於7至9月，民眾自備環保杯於優惠日至合作飲料店消費，可再折扣5至10元優惠。

環保局指出，「飲料店減塑大聯盟」高雄共有12家品牌加入，包括多那之及星巴客咖啡、良杯、麻古、迷客夏、烏弄、鮮茶道、三分春色、水巷茶弄、八曜和茶、佐私茶及抒嗜，共同推出「自備環保杯雄優惠」活動，可享有雙倍優惠，預估3個月期間至少加碼30萬杯，總經費至少160萬元。

環保局表示，為利減塑新政策推動順利，已進行飲料店逐店輔導並發放宣傳單張，其中有9成以上店家表示已備貨完成或已瞭解新政策規定。7月1日起，如發現飲料店未符合限用塑膠杯規定時，環保局將持續輔導並給予改善期限，屆期仍違反規定，將依法開罰。