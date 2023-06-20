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大陸 大陸焦點 特派現場

海基會辦台商講座　兩岸知名律師曝大陸經貿「七大糾紛」

▲鄭瑞崙律師講述兩岸法律問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鄭瑞崙律師講述兩岸法律問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情後兩岸間企業交流逐漸恢復，對於內地人口紅利市場讓台商依舊趨之若鶩，但從兩岸開放交流至今，無論企業在大陸投資設廠或成立公司、開展貿易上，許多糾紛層出不窮，往往都是因為企業主對於對岸法令不熟悉，導致最終全部心血都化為泡影，求助無門。

在後疫情時代，台商該怎麼去了解法令規避風險?海基會於在14日特別舉辦「台商如何防止經貿糾紛與法律救濟途徑」講座，邀請到兩岸知名律師鄭瑞崙來和滿場的企業主說明，到內地經商該怎麼維護自身權益，出奇制勝。兩岸知名的律師瑞瀛法律事務所所長鄭瑞崙表示，從歷年海基會提供協助處理的台商在大陸經貿糾紛案例包括：人身安全、土地糾紛、合同糾紛、股權糾紛、稅務糾紛、合營糾紛、勞工糾紛等七大項，但無論哪種糾紛，其實最重要的還是要先確保自己本身的人身安全，然後在簽訂合約前，需對合作企業做完整的資格審查確認，並將合約交給專業的兩岸律師來做把關，這樣可以降低在營運上的風險。尤其切記在大陸經商千萬不可便宜行事，往往一個不經意的念頭，換來的可能是無可挽回的結果，不得不慎。

▲鄭瑞崙律師講述兩岸法律問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鄭瑞崙律師講述兩岸法律問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

講座中鄭瑞崙律師也提供了許多實際律所在兩岸所承接的實際案例，來讓現場參加企業主參考，透過兩岸實際案例處理方式，告訴大家其實碰到問題時都可以找到適合的解決方法，來讓損害降到最低。鄭瑞崙律師進一步指出，例如之前自己曾處理過協助大陸人在台灣申請國賠的案子，當時大陸一名38歲男子來台灣騎自行車環島，被漏電的路燈電擊身亡，死者家屬跨海要求國賠，擔任死者的委任律師鄭瑞崙提出：「依照我國憲法，跟兩岸人民關係條例，大陸地區人民並不是外國人，所以說他可以直接適用，我們國家的國家賠償法。」的見解，因而在第一、二審皆獲勝訴。觸電意外並非第一次，但大陸人打贏國賠案，恐怕是全台首例。

最後，鄭瑞崙律師提醒與會的企業主，「知己知彼，百戰不殆」一直都是不壁變的法則，要進入大陸市場之前一定要做足功課，並且有不懂的地方要隨時諮詢專業人士來規避風險，這樣才能讓企業在大陸穩定發展。若企業有碰到相關問題，可以洽海基會或瑞瀛法律事務所找陳瑞崙律師，我們將盡力協助企業獲得最適合的解決方案。

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