2大凶星發威！命理師警告「MeToo醜聞將連爆半年」：3種人注意

▲命理師表示，受2大凶星影響，未來下半年還會有更多事件爆出。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近期ME TOO事件從政壇延燒到媒體圈與演藝圈，許多名人的私下面都被曝光，甚至有人利用這樣的事件炒作或成為鬥爭工具，風水命理專家邱彥龍老師就指出，這樣的狀況主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，並認為這樣的狀況會持續到年底，他也公布正確結束的時間點。

邱彥龍老師表示，土星從6月13日開始逆行，一直持續到11月8日才結束，長達5個月期間，許多問題會被爆出來，有機會被挖出來一次清算，也需要注意自身的舊毛病。

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而星海王星也會接著啟動，從6月27日至12月10日結束，長達6個月期間，詐騙、不道德之事、仿冒、迷幻藥即將捲土重來，女權運動、社會改造活動也將再次引爆。

未來半年在土星和海王星逆行雙重作用之下，酒精與藥物這兩種物品要慎用，容易傷己也傷人，如果不小心，恐導致酒駕、迷藥、騙財、騙色、性騷擾、性侵、一夜情等問題將會連環爆出，尤其以政治圈、演藝圈、名人圈，受到的震撼最大，小心因此帶來強大風波。

他也透露，在夏至期間幸運女神則落在巨蟹座、雙魚座、牡羊座、雙子座、射手座、處女座，這6星座在事業、財富、名氣、工作上都將大有斬獲，只要好好發揮就能得到成功。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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