戲曲演員李文勳遭爆性侵　唐美雲歌仔戲團：若調查屬實將換角

▲戲曲天王李文勳遭爆性侵學生爭議，而他月底的演出，恐怕遭到換角。（圖／Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）

記者林育綾／台北報導

「戲曲王子」李文勳近日在臉書黑特劇場遭到多篇匿名文爆料，指控他過去多次以指導為由，約學生到家中留宿，並在半夜對學生脫褲撫摸及吸吮性器官。由於李文勳月底將參與唐美雲歌仔戲團《臥龍》演出，不少觀眾揚言不換角就退票，劇團今（20）日初步回應表示，目前正瞭解及確認事件中，由於李隸屬於戲曲學院，跟劇團僅為合作而無隸屬關係，現也等待相關調查，若事件屬實，唐美雲歌仔戲團將會換角處置，絕不寬貸。

有「客家戲曲王子」美譽的李文勳，近來遭到不只一篇匿名爆料，受害者指出，曾因學生身份到李的家中接受指導，後續被留宿過夜，半夜卻遭到李脫下褲子，撫摸並吸吮性器官，「我感到害怕又如何，我感到噁心又如何，他是老師，我只是學生；有時，甚至旁邊還睡著我一起來練功的同學，但他還是敢那麼做，我只好再被提心吊膽的留下時，留意自己是不是繫緊自己的皮帶，褲子是不是穿沒有拉鍊的，只害怕那濕溽不堪的記憶再次回來。」

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▲戲曲天王李文勳遭不只一人爆料性侵。（圖／Facebook／黑特劇場）

其他網友也提到遭受同樣對待，並表示過程感到很痛、很痛，「他對我做的這件事情不只一次，每回他都假借要幫我拉戲，去住他家裡，但當時的我真的不知道該怎麼辦，只能繼續前往這個深淵，繼續被他⋯」。

針對性騷及性侵的指控，李文勳尚未對外回應。不過，李文勳將於6月底參與唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》演出，有網友揚言表示，如不換角就要退票，也紛紛到劇團臉書留言詢問。

對此，《ETtoday新聞雲》致電唐美雲歌仔戲團，而劇團初步回應表示，目前也正在瞭解及確認事件中，但強調李文勳隸屬於戲曲學院，跟劇團僅為合作演出關係，而無直接的隸屬關係，劇團無權對其制裁。劇團現也等待相關調查，包括李本人或學校的正式說明；不過，若事件屬實，唐美雲歌仔戲團表示將會「換角處置，絕不寬貸」。

而台灣戲曲學院則在稍早表示，校方在今已經向教育部完成校安通報，雖然目前沒有真正檢舉人跟受害人，但仍會依照一般性平程序進行，預計明（21）日中午將召開性平小組會議處理此案。