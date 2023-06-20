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醫院霸床不走！他半夜聽鐵鍊拖地聲　睜眼驚見「黑白無常」狠瞪

男病患聽鐵鍊拖地聲，睜眼見黑白無常嚇瘋。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲男病患看到黑白無常後，便急著出院。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

圖文／CTWANT

在生死交界的醫院，難免會傳出無法解釋的現象。一名男病患因家裡沒人陪他，因此經常霸佔醫院病床，能多住一天是一天，結果某天竟要求提早出院；醫師追問之下才知，原來男病患看見黑白無常。

洪素卿在《震震有詞》提到，一名男病患每次住院都不想走，因為家裡沒人陪他，因此都會跟醫師說能住多久就儘量讓他住多久；不過某天，明明病情沒有明顯好轉，男病患竟主動跟醫師說要辦出院，讓醫師相當困惑。

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男病患見黑白無常嚇瘋。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲洪素卿分享醫院見聞。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

男病患指著隔壁床支支吾吾表示，「這個不是那個嗎？昨天晚上有2個人來帶他。」洪素卿表示，醫師追問之下才知，原來男病患前一天晚上睡覺時，突然聽見像鐵鍊拖地的聲音，結果睜開眼睛一看，發現前面站了2個人。

男病患透露，之後跟那2人對到眼，對方還拍了拍他的床「沒你的事繼續睡」，讓他嚇到不行，決定提早辦出院。至於那2個人是誰，節目的字幕上打著「黑白無常」。

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