屏東萬巒豬腳街　端午連假設行人徒步區管制車輛進入

▲內埔警方針對轄內旅遊景點，規劃交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午節4天連假即將到來，內埔警分局為紓解觀光旅遊帶來的車潮，已針對轄區「臺灣原住民族文化園區」、「六堆客家文化園區」、「萬巒鄉豬腳街」等熱門景點及主要道路，研擬規劃交通疏導管制作為，確保民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。

內埔警方表示，針對「臺灣原住民族文化園區」周邊道路，當園區停車場滿位時，將由員警在園區前牌樓實施總量管制，禁止車輛進入，遊客車輛請停放於中山路、忠孝路及成功路兩側、水門轉運站停車場及內埔農工前路段，園區會派遣遊園車在瑪家消防分隊旁接駁遊客入園（每20分鐘1班），或可在水門轉運站搭乘高雄客運603B線至園區。

「六堆客家文化園區」則視車流狀況由轄區員警機動執行交通疏導管制；另「萬巒鄉豬腳街」警方除派員於重要路口交通疏導管制外，將於每日8至20時萬巒豬腳街民和路劃設為行人徒步區，實施道路封閉管制車輛進入，前往購買豬腳或享用美食民眾，可將車輛停放於店家專屬停車場或萬巒路兩側，便利遊客品嘗豬腳美食；請勿在褒忠路及永和巷內違規停車，避免造成壅塞狀況。

分局長莊順智表示，連假期間出門旅遊前應做好行車規劃，隨時要注意即時路況及最新的交通資訊，將以「交通順暢、人車安全」為目標，加強轄區易壅塞路段之疏導管制作為，並提醒民眾外出遊玩務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、闖紅燈及併排停車等違規列為執法重點，並記得要禮讓行人，警方也會加強取締，共同維護行車安全及道路順暢。