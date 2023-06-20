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「猜猜我是誰」重現江湖　內埔婦險被假姪子騙走10萬元

▲內埔警分局員警會同行員即時阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局員警會同行員即時阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔鄉黃姓婦人接獲「猜猜我是誰」的姪子來電，指欲投資生意金額不夠，急需向她借10萬元，她到銀行匯款，行員發現有異，連絡內埔警方協助，即時阻止她被騙，她很感謝警方及行員的協助。

▲內埔警分局員警會同行員即時阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局內埔派出所員警於6月17日12時許接獲華南銀行通知，一名7旬黃姓老婦臨櫃欲匯款新臺幣10萬元，銀行行員從敘述中發覺老婦可能遇到詐騙，立即通報警察到場了解。

員警到場後詢問事發經過，得知她欲匯款新臺幣10萬給自稱是她姪子的男子；詐騙集團一開始先謊稱其為黃婦的姪子，並利用話術表示打算從事一門生意，急需跟黃婦借新臺幣10萬元投資，警方聽老婦的敘述發現這是幾年前常用的詐騙手法「猜猜我是誰」，詐騙集團會先謊稱是被害者的親戚，等被害人放下戒心後就會利用各種話術騙取被害人的金錢。

經員警耐心說明，她才恍然大悟發現自己陷入騙局，並感謝警方與銀行的熱心協助，防止辛苦存下的積蓄遭人詐騙。

內埔警力表示，「猜猜我是誰」盜(冒)用LINE帳號」是常見的詐騙手法，詐騙集團會隨機加好友，再以模仿聲音軟體打電話給民眾，順勢攀談要被害人依照語氣聲音猜猜是自己的那位親友，藉以拉近關係後再著手詐騙。警方呼籲民眾如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成金錢損失。

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