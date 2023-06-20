賓士男遇盤查堅持站路中！喊：我要打給阿北　警抄出整包安毒

記者許權毅／台中報導

台中市一名28歲陳男今（20）日凌晨駕駛要價約284萬賓士違停在台灣大道三段，警方見駕駛神情緊張上前盤查，不料陳男躲得遠遠的，還一度往馬路上站，不敢靠近。員警直說：「靠過來一點！又不是把你吃了！」陳男則說：「等一下！我要打給我阿北！」最終被警方發現車上有4.66克的安非他命，依法送辦。

▲台中一名陳男今日凌晨被盤查時，刻意遠離車子，甚至就要站上馬路，被警查出車上有安非他命。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市第六分局市政派出所員警今日1時許執行巡邏勤務，在台灣大道三段發現一輛白色轎車違停，員警上前盤查，發現28歲陳姓駕駛神情緊張、眼神飄忽不定，甚至不敢往車子靠近，雙手抱胸站得遠遠的，員警目視發現車內疑似有毒品，要求陳男自行開門，果然發現有4包、總計4.66克的安非他命就藏在駕駛座旁的置物空間。

事發當下，員警不斷要求陳男靠近，陳男不從，反而說要打電話。員警說：「靠過來一下，你一直在那邊幹嘛？又不是把你吃了！你站在那邊等一下被車撞！你走裡面一點。」陳男就像沒聽見一樣，不斷閃躲，員警態度轉為強硬，要求陳男過去車旁，陳男仍說：「我打電話一下！等一下啦！我打給我阿北！」員警直言，打電話也沒用，要求陳男說明車上「這一包」是什麼東西，最後陳男才乖乖配合，坦承是安毒。

全案訊後依照毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，警方呼籲，毒品對人體健康的危害甚鉅，切勿因一時好奇而嚐試，恐造成難以挽救的遺憾；警方將持續掃蕩非法，維護市民安心的生活環境。